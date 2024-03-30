Глеб Никитин: "Продолжаю трудиться на благо Нижегородской области и быть частью команды Президента" Политика

Фото: Кира Мишина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин высказался на тему слухов о его уходе с поста главы региона и переводе на работу в федеральный центр.

"В Нижегородской области в настоящее время запущено много масштабных проектов развития, планов не меньше. Я вовлечен максимально в каждый. И задача моя и всей команды – развивать регион, делать жизнь людей комфортнее", - отметил губернатор.

Он также добавил, что на прошедших прошлой осенью выборах жители региона оказали ему большое доверие, что является самой сильной мотивацией.

"Я с удовольствием продолжаю трудиться на благо Нижегородской области и быть частью команды Президента. Обсуждать какие-либо слухи – смысла не вижу", - отметил Глеб Никитин.