Политика

"Единая Россия" и кабмин подвели промежуточные итоги работы по народной программе партии

28 января 2026 18:26 Политика
Единая Россия и кабмин подвели промежуточные итоги работы по народной программе партии

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Центральным итогом совместной законотворческой работы стала подготовка и корректировка федерального бюджета, отметил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с депутатами «Единой России» в преддверии отчёта Кабмина в нижней палате парламента.

Он особо отметил конструктивную и экспертную роль фракции «Единой России», поправки которой позволили дополнительно направить свыше 174 миллиардов рублей на социально значимые направления. В их числе: усиление поддержки семей с детьми, помощь участникам СВО и их родным, ускорение капремонта школ, обновление инфраструктуры в научных организациях, продолжение газификации, строительство дорог, благоустройство сельских территорий.

«Многое также делается в рамках реализации народной программы. Десятки поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов, школ и детских садов — это объекты, которые в первую очередь повышают качество жизни людей. Работа ведётся в тесной координации с Правительством при плотном сотрудничестве с регионами. Такой подход в полной мере представляет интересы людей и отвечает на их запросы», — подчеркнул глава Кабмина.

Отдельно остановившись на поддержке участников специальной военной операции и их семей, Михаил Мишустин напомнил, что «Единая Россия» инициировала целый пакет законов, расширивших социальную защиту бойцов.

«Среди предложений, уже ставших законами, — возможность близким участников СВО взять дополнительный отпуск при необходимости. Правительство поддержало и решение о бесплатном проезде к месту военно-врачебной экспертизы для военнослужащих», — сказал премьер-министр.

Закреплены льготы для детей военнослужащих после достижения совершеннолетия, введены льготы по госпошлине, а вернувшимся бойцам предоставлено право на бесплатное второе среднее профессиональное образование для трудоустройства.

«Госдума много внимания уделяет вопросам обучения и подготовки кадров. Например, выполняя поручение Президента, сообща с вами, предоставили абитуриентам больше возможностей для поступления на бюджетные места. Заказчиками целевого обучения теперь могут стать системообразующие крупные предприятия страны, также сельхозпредприятия, резиденты свободных экономических зон новых территорий», — пояснил он.

Также Михаил Мишустин отметил роль партии в других сферах: это и защита от навязанных платных подписок, и поддержка самозанятых, и совершенствование миграционного законодательства. По инициативе «Единой России» разработан и поддержан законопроект о введении передвижных аптечных пунктов для улучшения доступности лекарств.

В свою очередь, руководитель фракции «Единой России» Владимир Васильев отметил, что приоритетом в работе остаётся поддержка участников специальной военной операции и их семей.

«С начала 2022 года принято 154 закона, из них 30 — в прошлом году. Эта совместная работа важна и ценна», — подчеркнул Владимир Васильев.

В сложных экономических условиях Госдума большинством голосов приняла федеральный бюджет. За него проголосовали 349 депутатов.

«Принять бюджет таким количеством голосов в сложнейшей обстановке — важно. И это говорит о том, что у нас большой потенциал доверия в обществе и доверия у Правительства. Мы, безусловно, должны его умножать», — заявил руководитель фракции.

Вместе с бюджетным пакетом «Единая Россия» поддержала изменения в налоговом законодательстве и выстроила постоянный парламентский контроль за адаптацией бизнеса к новым экономическим условиям.

Прорабатывается вопрос и о выплате многодетным семьям единого пособия в случае, когда доход семей превышает установленные критерии. 

Отдельное внимание фракция уделяет подготовке кадров для высокотехнологичной экономики. Совместно с Правительством, научным и образовательным сообществом принят закон об эксперименте в трёх регионах, который позволяет девятиклассникам, поступающим в колледжи, сдавать два экзамена вместо четырёх.

Нижегородская область демонстрирует конкретные результаты по всем ключевым направлениям народной программы «Единой России». Регион не только выполняет федеральные задачи, но и формирует собственные передовые практики. 

«Нижегородская область сегодня — один из лидеров в стране по развитию региональной семейной политики. Мы последовательно выстраиваем систему, в центре которой — семья, материнство и детство. Губернаторский проект «ОСНОВА» — это не просто набор мер поддержки. Это нижегородский проект жизни, направленный на формирование в регионе условий, в которых хочется рожать, растить и воспитывать детей. Условия, где семья чувствует уверенность, поддержку и уважение к своему выбору. Речь идёт о комплексном подходе: дополнительных финансовых мерах для семей при рождении ребёнка, региональных квотах на ЭКО, системе доабортного консультирования, просветительской работе и создании комфортной социальной инфраструктуры для семей с детьми. Мы создаём не отдельные решения, а целостное пространство, где семья — настоящая ценность и основа будущего региона», — отметила руководитель Штаба общественной поддержки «Единой России», сенатор РФ Ольга Щетинина.

Помимо семейной политики, в регионе ведется масштабная работа по поддержке участников специальной военной операции. С начала СВО регион отправил на фронт более 770 конвоев – это почти 5 тысяч тонн помощи. Отработано 3 500 заявок от воинских частей, приобретено и передано более 320 транспортных средств.

Важнейшее направление – образование. В рамках программы капитального ремонта образовательных учреждений в 2025 году были успешно завершены работы в 20 школах и двух детских садах. С 1 сентября 2025 года учебный процесс был возобновлен в 11 школах, а еще одна школа была торжественно открыта в ноябре. В семи школах учебный процесс стартовал в январе 2026 года после завершения капитального ремонта в соответствии с установленными контрактными сроками.

Масштабная работа ведется в Нижегородской области и по ремонту дорог. Запланирован ремонт более 100 участков общей протяженностью свыше 700 километров и 14 мостов. Ключевым событием 2025 года стало досрочное открытие путепровода в Выездном на пять месяцев раньше. Объект решает острую проблему перегруженного переезда для кластера «Арзамас-Дивеево-Саров». 

Активно идет и благоустройство сельских территорий: в 2025 году реализовано 145 проектов. Построено 3 дороги к АПК и 3 дома для работников. Начаты 3 комплексных проекта общей стоимостью 3,2 миллиарда рублей.

Опыт Нижегородской области наглядно показывает, как федеральные инициативы, заложенные в народной программе, получают практическое развитие на местах, приводя к ощутимым улучшениям в жизни людей.

Теги:
Единая Россия Михаил Мишустин
