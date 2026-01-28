Валентина Матвиенко вручила Александру Вайнбергу почетную грамоту

Фото:
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко вручила почетную грамоту Александру Вайнбергу, который досрочно сложил полномочия сенатора.
От имени всего Совета она поблагодарила его за многолетнюю работу и выразила уважение к решению экс-сенатора сосредоточиться на поддержке участников специальной военной операции.
По словам Матвиенко, Александр Вайнберг проработал в Совете Федерации 15 лет и в последнее время активно занимался помощью военнослужащим. Речь шла не только о его известной творческой деятельности, но и о конкретной поддержке на линии боевого соприкосновения — поставках техники, автомобилей и другого необходимого снаряжения.
"Он большую часть времени проводил именно там, на передовой. И в какой-то момент Александр Владиленович принял для себя непростое решение — сосредоточиться на этой важной работе и временно оставить сенаторскую деятельность. В нынешних непростых условиях он посчитал, что сейчас должен быть именно там, где может принести наибольшую пользу", — отметила спикер.
Матвиенко выразила уверенность, что после завершения специальной военной операции Александр Вайнберг вновь вернется в ряды сенаторов.
"Мы будем рады снова приветствовать вас в нашей команде. Знайте, что Совет Федерации всегда будет для вас родным домом", — сказала она.
В ответном слове Александр Вайнберг поблагодарил коллег за совместную работу. Он подчеркнул, что для него было честью и удовольствием работать в одной команде с сенаторами на протяжении 15 лет.
"Постараюсь и дальше достойно служить нашей Родине. Победа, как известно, будет за нами", — сказал он, пожелав всем здоровья, счастья и удачи.
Ранее уход Александра Вайнберга с должности сенатора прокомментировал спикер ЗСНО Евгений Люлин. Он назвал решение экс-сенатора отправиться на СВО "поступком настоящего мужчины".
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+