Валентина Матвиенко вручила Александру Вайнбергу почетную грамоту Политика

Фото: телеканал "Вместе.РФ"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко вручила почетную грамоту Александру Вайнбергу, который досрочно сложил полномочия сенатора.

От имени всего Совета она поблагодарила его за многолетнюю работу и выразила уважение к решению экс-сенатора сосредоточиться на поддержке участников специальной военной операции.

По словам Матвиенко, Александр Вайнберг проработал в Совете Федерации 15 лет и в последнее время активно занимался помощью военнослужащим. Речь шла не только о его известной творческой деятельности, но и о конкретной поддержке на линии боевого соприкосновения — поставках техники, автомобилей и другого необходимого снаряжения.

"Он большую часть времени проводил именно там, на передовой. И в какой-то момент Александр Владиленович принял для себя непростое решение — сосредоточиться на этой важной работе и временно оставить сенаторскую деятельность. В нынешних непростых условиях он посчитал, что сейчас должен быть именно там, где может принести наибольшую пользу", — отметила спикер.

Матвиенко выразила уверенность, что после завершения специальной военной операции Александр Вайнберг вновь вернется в ряды сенаторов.

"Мы будем рады снова приветствовать вас в нашей команде. Знайте, что Совет Федерации всегда будет для вас родным домом", — сказала она.

В ответном слове Александр Вайнберг поблагодарил коллег за совместную работу. Он подчеркнул, что для него было честью и удовольствием работать в одной команде с сенаторами на протяжении 15 лет.

"Постараюсь и дальше достойно служить нашей Родине. Победа, как известно, будет за нами", — сказал он, пожелав всем здоровья, счастья и удачи.

Ранее уход Александра Вайнберга с должности сенатора прокомментировал спикер ЗСНО Евгений Люлин. Он назвал решение экс-сенатора отправиться на СВО "поступком настоящего мужчины".