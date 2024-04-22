Нижегородский доброволец: "За Родину, семью, детей!" Общество

Фото: Дом народного единства

В нижегородский пункт отбора на военную службу по контракту ежедневно приходят десятки мужчин разных возрастов и профессий, которые приняли осознанное решение заключить контракт с Минобороны РФ на службу в зоне СВО. Основной мотив— желание быть полезным своей стране.

"Если не мы, то кто? Решили с другом помочь на передовой нашим братьям. За Родину, семью, детей, и чтобы всегда светило солнце! Опыт срочной службы есть - в войсках противовоздушной обороны. Имеется понимание боевых действий, но сейчас поедем в учебку, там уже более конкретно и детализированно всё нам расскажут и покажут", - рассказал нижегородский боец.

В пункте отбора перед отъездом новобранцы получили комплекты дополнительного тактического снаряжения. Государство обеспечивает защитникам Родины достойную материальную поддержку и помогает их семьям.

Так, с 1 марта 2024 года в Нижегородской области установлена новая региональная выплата в размере 500 тыс. рублей военным специалистам, заключающим контракт с Министерством обороны РФ и поступающим во вновь формируемые подразделения. В итоге единовременная материальная поддержка таких специалистов, с учетом федеральной выплаты, достигает 695 тыс. рублей.

Кроме того, в Нижегородской области работает механизм заключения военно-социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника 10 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Также предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Нижегородский речной капитан принял твердое решение отправиться в зону СВО.

"Иду на СВО штурмовиком. Я не могу поступить иначе — все мои предки воевали в Великую Отечественную войну, защищали нашу Родину. Настрой боевой! Победа будет за нами, не переживайте", - поделился он.

Отправку нижегородцев к месту службы и выдачу дополнительного снаряжения обеспечивает координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства. Вместе с тем регион продолжает активно поддерживать военнослужащих, отправляя гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции.

Подробную информацию о службе по контракту, предоставляемой амуниции можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону: 8-800-10-17-017 или на сайте: https://служувнн.рф/. По телефону центра можно задать и вопросы о зачислении в новые военные формирования, по которым можно также обращаться в единый пункт отбора по адресу: Нижний Новгород, ул. Люкина, 2.