Евгений Люлин: "Ежегодно 1 мая мы выражаем свое глубокое уважение к профессиональным достижениям специалистов" Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днем Весны и Труда.

"Уважаемые нижегородцы! Поздравляю вас с праздником Весны и Труда!

Первомай в нашей стране празднуется много десятилетий. Несколько поколений выросли с этим праздником, для них он был, есть и будет "красным днем календаря", - говорится в тексте поздравления.

"Ежегодно 1 мая мы выражаем свое глубокое уважение к профессиональным достижениям специалистов, трудовых коллективов предприятий, всех, кто своим трудом укрепляет экономику, помогает достижению суверенитета промышленности, успехам социальной сферы.

Поздравляю областные профсоюзные организации, защищающие интересы человека труда, участвующие в совершенствовании законодательства, механизмов социального партнерства!

Успехов, благополучия, добра и счастья всем, кто считает Первомай своим праздником!", - сказал Евгений Люлин.