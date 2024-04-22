Евгений Люлин: "Ежегодно 1 мая мы выражаем свое глубокое уважение к профессиональным достижениям специалистов"

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днем Весны и Труда.
"Уважаемые нижегородцы! Поздравляю вас с праздником Весны и Труда!
Первомай в нашей стране празднуется много десятилетий. Несколько поколений выросли с этим праздником, для них он был, есть и будет "красным днем календаря", - говорится в тексте поздравления.
"Ежегодно 1 мая мы выражаем свое глубокое уважение к профессиональным достижениям специалистов, трудовых коллективов предприятий, всех, кто своим трудом укрепляет экономику, помогает достижению суверенитета промышленности, успехам социальной сферы.
Поздравляю областные профсоюзные организации, защищающие интересы человека труда, участвующие в совершенствовании законодательства, механизмов социального партнерства!
Успехов, благополучия, добра и счастья всем, кто считает Первомай своим праздником!", - сказал Евгений Люлин.
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