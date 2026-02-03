Информационный центр нижегородского ГУ МВД переехал с 3 февраля

Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Информационный центр ГУ МВД России по Нижегородской области начал принимать граждан по новому адресу.

С 3 февраля 2026 года за справками о наличии или отсутствии судимости нужно обращаться по адресу Нижний Новгород, улица Ванеева, дом 20.

Режим работы учреждения не изменился. Понедельник – неприемный день.

Прием граждан ведется:

  • со вторника по четверг – с 9:00 до 17:30,
  • в пятницу – с 8:00 до 16:00,
  • в каждую третью субботу месяца – с 9:00 до 13:00.

Перерыв на обед – с 13:00 до 13:45.

В полиции также предупреждают, что наибольшее количество обращений фиксируется по вторникам с 9:00 до 17:30. Нижегородцам рекомендуют учитывать это при планировании визита, чтобы избежать очередей.

Получить услуги можно как в порядке живой очереди, так и по предварительной записи. Записаться на прием можно по телефону 8 (831) 268–65–42.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных