Информационный центр нижегородского ГУ МВД переехал с 3 февраля

Информационный центр ГУ МВД России по Нижегородской области начал принимать граждан по новому адресу.
С 3 февраля 2026 года за справками о наличии или отсутствии судимости нужно обращаться по адресу Нижний Новгород, улица Ванеева, дом 20.
Режим работы учреждения не изменился. Понедельник – неприемный день.
Прием граждан ведется:
Перерыв на обед – с 13:00 до 13:45.
В полиции также предупреждают, что наибольшее количество обращений фиксируется по вторникам с 9:00 до 17:30. Нижегородцам рекомендуют учитывать это при планировании визита, чтобы избежать очередей.
Получить услуги можно как в порядке живой очереди, так и по предварительной записи. Записаться на прием можно по телефону 8 (831) 268–65–42.
