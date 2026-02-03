В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Общество

Нижегородцам рассказали, как взять однодневный отпуск

03 февраля 2026 10:22 Общество
Нижегородцам рассказали, как взять однодневный отпуск

Фото: Александр Воложанин

Нижегородцы могут брать отпуск на один день, если это согласовано с работодателем и соответствует трудовому законодательству. Об этом рассказал заместитель директора по работе с госорганами "Авито" Павел Тихонов.

По его словам, Трудовой кодекс не запрещает делить ежегодный оплачиваемый отпуск на части, включая однодневные периоды. Однако важно помнить, что отпуск предоставляется в календарных днях. Это значит, что один день отпуска — это именно календарный день, а не рабочий.

Разделение отпуска возможно по соглашению между работником и работодателем. При этом хотя бы одна из частей отпуска должна составлять не менее 14 календарных дней. Остальные дни можно использовать по одному или нескольким дням, если это предусмотрено графиком отпусков или согласовано отдельно.

Если график отпусков однодневного отпуска не содержит, его оформление возможно через подачу заявления работником и одобрение работодателя. В этом случае происходит изменение ранее утвержденного графика.

Праздничные нерабочие дни (например, 8 марта) в отпуск не включаются и не оплачиваются. Поэтому взять отпуск именно на праздничный день не получится. А вот оформить его на 7 или 9 марта возможно.

Если договориться об оплачиваемом отпуске не удалось, можно рассмотреть вариант отпуска за свой счет. Он предоставляется по соглашению сторон, но в некоторых случаях работодатель обязан его дать. Например, до пяти дней — при свадьбе, рождении ребёнка или утрате близкого родственника. Пенсионеры по возрасту могут взять до 14 дней в году, а люди с инвалидностью — до 60 дней. Также законом предусмотрены и другие основания для предоставления такого отпуска.

Ранее сообщалось, что эксперт рассказала, когда нижегородцам разрешено не выходить на работу и оставаться дома в случае непогоды.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

