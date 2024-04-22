Почти 40 тысяч пассажиров перевезли электропоезда "Нижний Новгород - Моховые горы" с начала года Общество

Электропоезда по маршруту "Нижний Новгород – Моховые горы" за три месяца 2024 года перевезли 39,2 тыс. пассажиров, что на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.

Отмечается, что рост пассажиропотока на электричках связан с началом ремонтных работ на старом Борском мосту.

"Нижний Новгород – Моховые Горы": №6232 отправлением в 12:12, прибытием в 12:52; №6234 отправлением в 14:35, прибытием в 15:15; №6236 отправлением в 15:22, прибытием в 16:06; №6276 отправлением в 19:30, прибытием в 20:10; №6278 отправлением в 20:30, прибытием в 21:10.

"Моховые Горы – Нижний Новгород": №6209 отправлением в 07:45, прибытием в 08:24; №6229 отправлением в 13:03, прибытием в 13:42; №6231 отправлением в 15:27, прибытием в 16:07; №6233 отправлением в 16:28, прибытием в 17:08; №6275 отправлением в 19:27, прибытием в 20:01; №6277 отправлением в 21:19, прибытием в 21:53.

Электрички "Нижний Новгород - Моховые горы" продолжат курсировать до 30 ноября.

Как сообщалось ранее, дополнительные электропоезда введены в Нижегородской области с началом дачного сезона.