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Общество

Нижегородские педагоги приглашаются к участию в IV Всероссийском форуме классных руководителей

26 апреля 2024 10:54  [93] Общество

Нижегородские педагоги приглашаются к участию в четвертом Форуме классных руководителей. Как сообщают организаторы, мероприятие запланировано на 3-5 октября 2024 года.

22 апреля стартовал прием заявок, который продлится до 10 июня. Принять участие в мероприятии могут как действующие классные руководители, так и кураторы групп организаций среднего профессионального образования. 

Планируется, что участниками Форума классных руководителей в 2024 году станет тысяча классных руководителей и кураторов групп колледжей со всей страны. 

"Форум классных руководителей по праву считается одним из знаковых профессиональных событий для учителей. Труд классных руководителей и кураторов групп сложно переоценить, ведь именно они несут ответственность за организацию процесса обучения, воспитание подрастающего поколения. Вы становитесь лидерами, настоящим примером для ребят. Уверен, форум в очередной раз станет пространством обмена опытом, педагогическими наработкам и практиками, вы сможете принять участие в мастер-классах и работе экспертных площадок, вынести для себя новаторские идеи и внедрить их в своих школах", - сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Прием заявок на форум будет осуществляться в онлайн-формате. Желающие принять участие могут заполнить анкету по ссылке.

Отбор участников состоит из нескольких этапов: анкетирования, тестирования по основам педагогики, тестирования "50 вопросов классному", тестирования "Педагогические ситуации" и предоставления видеовизитки на тему "Моя воспитательная практика". 

Следить за новостями отбора участников можно в официальном сообществе ФКР в социальной сети ВКонтакте.

Участников мероприятия ждут насыщенные образовательная, дискуссионная и культурная программы. Спикерами и экспертами мероприятия выступят признанные специалисты в различных областях, которые поделятся со слушателями своим профессиональным опытом.

Технологическим партнером форума выступает VK. Стратегический партнер – АНО "Диалог. Регионы".

СПРАВКА:
Форум проводится Минпросвещения России по поручению Президента РФ Владимира Путина. Организационную поддержку оказывает Государственный университет просвещения. Форум стал обладателем "Знание.Премии№ в номинации "За вклад в просвещение по версии слушателей". 
По итогам проведения первого форума в 2021 году было создано профессиональное Сообщество классных руководителей и кураторов групп среднего профессионального образования страны в социальной сети ВКонтакте, которое сегодня насчитывает около 180 тысяч участников из 89 регионов России. У форума есть свои представители, послы, во всех регионах страны, которые выступают инициаторами развития локальных профессиональных сообществ

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Теги:
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