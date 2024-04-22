Законопроект о праве судебных приставов применять оружие внесён в Госдуму Общество

В Госдуму РФ внесён проект закона, который даёт право судебным приставам в некоторых случаях применять физическую силу, спецсредства и огнестрельное оружие. Об этом сообщил телеканал "360".

В пояснительной записке указывается, что предлагаемые изменения не будут ни коим образом нарушать права и законные интересы людей. Все полномочия судебных приставов будут строго регламентированы. Кроме того, будет установлена ответственность за их превышение.

Так, в случае смерти или ранения человека сотрудник должен будет в течение суток сообщить о происшествии прокурору и близким родственникам пострадавшего. Также судебный пристав обязан оказать пострадавшему первую помощь.

Законопроект также предусматривает исключения для применениях спецсредств. Их нельзя будет использовать в отношении нарушивших закон действиями "ненасильственного характера", беременных женщин, несовершеннолетних и людей с инвалидностью.