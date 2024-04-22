Приложение "МЧС России" позволяет получать актуальные данные об алгоритме действий в экстренных ситуациях Общество

Фото предоставлено ГУ МЧС России по Нижегородской области

Приложение "МЧС России" позволяет получать актуальные данные об алгоритме действий в экстренных ситуациях.

ГУ МЧС России по Нижегородской области напоминает жителям региона, что на территории страны работает приложение «МЧС России», которое помогает разобраться в алгоритме действий при различных чрезвычайных ситуациях, получать актуальную информацию о возможных угрозах и рисках. Пользователи могут воспользоваться функцией быстрого набора телефона экстренных оперативных служб «112» или отправить СМС-сообщение. Приложение поможет определить координаты местоположения и копирования их для передачи экстренным оперативным службам.

В частности, в разделе «Что делать?» можно найти краткие инструкции с четкой последовательностью действий и правил поведения в экстренной ситуации. В разделе также есть голосовой помощник, озвучивающий текст статьи в случае отсутствия возможности держать телефон или прочитать информацию самостоятельно.

Раздел «Оказание первой помощи» содержит сведения о действиях при оказании первой помощи пострадавшему при кровотечении, ожоге, травме, сердечном приступе и т. д. до прибытия врачей.

Карта рисков содержит ежедневный оперативный прогноз о возможных угрозах и рисках природного и техногенного характера.

В разделе «Проверь свою готовность» специалисты собрали актуальные чек-листы по проверке готовности к возможным чрезвычайным ситуациям. Отметив соответствующие шаги, вы сможете посмотреть общий процент готовности и наглядно ознакомиться с недостающими пунктами для координации дальнейших действий.

В разделе «Проверь свои знания» размещены различные тесты, позволяющие проверить знания о действиях в чрезвычайных ситуациях. Вы сможете поделиться результатами прохождения тестов в социальных сетях.

Раздел «МЧС советует» — это хранилище знаний о безопасности. В нем рассказывается о причинах чрезвычайных ситуаций, о том, как их избежать и как подготовиться заранее к возможным действиям. Здесь можно узнать о том, как правильно пользоваться отопительными приборами, как избежать укуса змеи или клеща, как подготовить печь к сезону, как правильно выбрать огнетушитель и т. п.

Приложение МЧС России для мобильных устройств на базе iOS и Android доступно для бесплатного скачивания в онлайн-магазинах Google Play, App Store и RuStore.