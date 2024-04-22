Новые речные маршруты до Ульяновска и Дзержинска запустят в этом году
Территорию вдоль реки Параши в Сормове благоустроят этим летом
Технофестиваль "ЦИПР Tech Week" пройдёт в Нижнем Новгороде 20-26 мая
Ремонт путепровода на улице Кузбасской завершится в октябре
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
04 мая 2024 11:39  [154] Приложение "МЧС России" позволяет получать актуальные данные об алгоритме действий в экстренных ситуациях
04 мая 2024 11:20  [105] Нижегородские волонтеры обменялись опытом поддержки СВО с участниками автопробега "Кузбасс – Донбасс. Вечный ZOV"
04 мая 2024 10:43  [144] Продажу билетов на поезд Нижний Новгород - Симферополь открыли с 3 мая
03 мая 2024 20:34  [268] Сормовскому району исполнилось 100 лет
03 мая 2024 18:58  [280] Нижегородские "Волонтеры Победы" организуют уроки мужества с участием ветеранов
03 мая 2024 18:27  [221] Орден Мужества вручили жене нижегородца Владимира Усова
03 мая 2024 18:08  [417] Международная акция "Сад памяти" проходит в Нижегородской области
03 мая 2024 16:54  [276] Фильм о промышленных достижениях Нижнего Новгорода показали на выставке "Россия"
03 мая 2024 16:36  [234] РЭО напомнил о крупных штрафах за сброс отходов в неположенных местах
03 мая 2024 16:25  [236] Ограничение введут на посещение Нижегородского кремля 4 и 8 мая
Общество

Приложение "МЧС России" позволяет получать актуальные данные об алгоритме действий в экстренных ситуациях

04 мая 2024 11:39  [154] Общество
Фото предоставлено ГУ МЧС России по Нижегородской области

Фото предоставлено ГУ МЧС России по Нижегородской области

Приложение "МЧС России" позволяет получать актуальные данные об алгоритме действий в экстренных ситуациях.

ГУ МЧС России по Нижегородской области напоминает жителям региона, что на территории страны работает приложение «МЧС России», которое помогает разобраться в алгоритме действий при различных чрезвычайных ситуациях, получать актуальную информацию о возможных угрозах и рисках. Пользователи могут воспользоваться функцией быстрого набора телефона экстренных оперативных служб «112» или отправить СМС-сообщение. Приложение поможет определить координаты местоположения и копирования их для передачи экстренным оперативным службам.

В частности, в разделе «Что делать?» можно найти краткие инструкции с четкой последовательностью действий и правил поведения в экстренной ситуации. В разделе также есть голосовой помощник, озвучивающий текст статьи в случае отсутствия возможности держать телефон или прочитать информацию самостоятельно.

Раздел «Оказание первой помощи» содержит сведения о действиях при оказании первой помощи пострадавшему при кровотечении, ожоге, травме, сердечном приступе и т. д. до прибытия врачей.

Карта рисков содержит ежедневный оперативный прогноз о возможных угрозах и рисках природного и техногенного характера.

В разделе «Проверь свою готовность» специалисты собрали актуальные чек-листы по проверке готовности к возможным чрезвычайным ситуациям. Отметив соответствующие шаги, вы сможете посмотреть общий процент готовности и наглядно ознакомиться с недостающими пунктами для координации дальнейших действий.

В разделе «Проверь свои знания» размещены различные тесты, позволяющие проверить знания о действиях в чрезвычайных ситуациях. Вы сможете поделиться результатами прохождения тестов в социальных сетях.

Раздел «МЧС советует» — это хранилище знаний о безопасности. В нем рассказывается о причинах чрезвычайных ситуаций, о том, как их избежать и как подготовиться заранее к возможным действиям. Здесь можно узнать о том, как правильно пользоваться отопительными приборами, как избежать укуса змеи или клеща, как подготовить печь к сезону, как правильно выбрать огнетушитель и т. п.

Приложение МЧС России для мобильных устройств на базе iOS и Android доступно для бесплатного скачивания в онлайн-магазинах Google Play, App Store и RuStore.

 

 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МЧС
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Библионочь в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
22 апреля 2024 15:16"Библионочь" в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph