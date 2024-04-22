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Общество

Безвозмездная правовая консультация для льготных категорий нижегородцев пройдет 28 мая

04 мая 2024 10:20  [60] Общество

Специалисты органов исполнительной власти и учреждений Нижегородской области 28 мая с 10:00 проведут безвозмездную правовую консультацию для  пенсионеров  и  граждан  льготных  категорий.

Консультации состоятся в приемной граждан губернатора и правительства Нижегородской области по адресу: Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2.

Предварительная запись осуществляется при личном обращении в  приемную граждан (каб. 22) или по телефонам: (831) 419-75-83, 430-96-39, 439-04-98 с понедельника по четверг - с 9.00 до 18.00, в пятницу - с 9.00 до 17.00.

Запись на консультацию прекращается за три рабочих дня до ее проведения.

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Теги:
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