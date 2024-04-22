Безвозмездная правовая консультация для льготных категорий нижегородцев пройдет 28 мая

Специалисты органов исполнительной власти и учреждений Нижегородской области 28 мая с 10:00 проведут безвозмездную правовую консультацию для пенсионеров и граждан льготных категорий.
Консультации состоятся в приемной граждан губернатора и правительства Нижегородской области по адресу: Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2.
Предварительная запись осуществляется при личном обращении в приемную граждан (каб. 22) или по телефонам: (831) 419-75-83, 430-96-39, 439-04-98 с понедельника по четверг - с 9.00 до 18.00, в пятницу - с 9.00 до 17.00.
Запись на консультацию прекращается за три рабочих дня до ее проведения.
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