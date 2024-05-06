Накануне Дня Победы Нижегородский губернский оркестр выступил для военнослужащих в Мулинском гарнизоне Общество

Фото: НРО "Единая Россия"

В Доме культуры Мулинского военного гарнизона в преддверии Дня Победы состоялся праздничный концерт Нижегородского губернского оркестра. Полный зал собрал участников СВО, солдат срочной службы, кадет и семьи военнослужащих.

Перед концертной программой активисты регионального совета сторонников партии "Единая Россия" и "Волонтерской роты" раздавали георгиевские ленты.

Со сцены звучали легендарные песни военных лет и любимые мелодии советских и российских авторов. Также артисты подготовили яркие танцевальные номера. На сцене и в зрительном зале царила особая атмосфера. В завершении концерта вместе с оркестром весь зал стоя спел "День Победы".

"Для нашего коллектива большая честь выступать перед нашими военнослужащими, защитниками нашей Родины. С момента начала СВО мы не в первый раз приезжаем в Мулинский военный гарнизон. Наши артисты также регулярно дают концерты в зоне СВО, концертные бригады выезжают в Сирию. Своим творчеством мы хотим выразить поддержку и признательность нашим ребятам, подарить им частичку радости и тепла. Когда начинается концерт, и видишь, как суровые лица солдат преображаются, улыбаются – это дорогого стоит. Ради этого мы и работаем!", - отметил художественный руководитель, дирижер Нижегородского губернского оркестра Евгений Петров.

Руководство Мулинского военного гарнизона вручило Благодарность Евгению Петрову и его творческому коллективу за организацию культурной программы.

"Огромное спасибо нашим артистам! Концерт был замечательным, всколыхнул в душе истинные чувства гордости за нашу страну, за наших защитников. Сегодня в это непростое время мы должны быть едины как никогда, поддерживать друг друга", - поделились впечатлениями зрители после концерта.

Напомним, с начала спецоперации нижегородские творческие коллективы выразили желание выступать перед бойцами, чтобы поддержать и поблагодарить их. Помощь в организации концертов оказывают региональное отделение "Единой России", совет сторонников партии и министерство культуры Нижегородской области.