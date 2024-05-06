Юрий Шалабаев: "Мы помним подвиги всех горьковчан, которые сражались за свободу и независимость нашей Родины" Общество

Глава Нижнего Новгорода Юрий шалабаев направил поздравление с Днем Победы.

"Дорогие нижегородцы! Поздравляю вас с Днем Победы!

Уже 79 лет прошло с того момента, как наши дедушки и бабушки, прадедушки и прабабушки узнали, что закончилась Великая Отечественная война. Городские газеты того времени описывали, как сотрудники оборонных заводов в два часа ночи на рабочих местах проводили митинги, а в четвертом часу утра на площади Минина заиграла музыка, и начался праздничный бал", - говорится в тексте поздравления.

"Наверное, почти любая нижегородская семья хранит свои истории об этом прекрасном дне, когда горожане обнимались на улицах, а их глаза светились счастьем. Это была Великая Победа всей страны и личная победа каждого. Почти четыре долгих года каждый день горьковчане ковали ее не только на фронте, но и в тылу – круглосуточно работали заводы, обеспечивая армию всем необходимым. И сегодня Нижний Новгород с гордостью носит почетное звание "Город трудовой доблести".

Мы помним подвиги всех горьковчан, которые сражались за свободу и независимость нашей Родины. Их мужество и самопожертвование остаются в наших сердцах и до сих пор вдохновляют нас. Многие нижегородцы сегодня празднуют День Победы в Великой Отечественной войне на СВО, пожертвовав уютом и комфортом ради защиты интересов страны. Спасибо вам, ребята, вы – наша гордость и пример.

Еще раз поздравляю всех с праздником! Давайте помнить о том, что сила нашего народа – в его единстве и в том, что все мы несем ответственность за будущее", - сказал глава города.