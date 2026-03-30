Общество

30 марта 2026 12:50 Общество
Документацию для ремонта поврежденного Метеора готовят в Сормове

Фото: Александр Воложанин

Подрядчик, который займется восстановлением памятника "Метеор" на площади Буревестника в Нижнем Новгороде, пока не выбран. Об этом pravda-nn.ru сообщили в администрации Сормовского района.  

В настоящее время специалисты занимаются подготовкой проектно-сметной документации для проведения ремонта поврежденного объекта. После того как документы будут согласованы, объявят аукцион, по итогам которого определят исполнителя работ.  

Сейчас памятник огражден, конструкция накрыта полотном. Рядом размещены объявления о запрете прохода к объекту.  

Напомним, повреждение выявили утром 3 марта — специалисты зафиксировали деформацию верхней части конструкции. Территорию сразу огородили. Тогда в районной администрации сообщили, что поддерживают связь с Центральным конструкторским бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева. 

Добавим, что "Метеор" был построен в 1960-х годах. Каждый год администрация района совместно с заводом "Красное Сормово" проводила текущие работы по ремонту корпуса судна.

Ранее сообщалось, что тактильный макет памятника Горькому в Нижнем Новгороде возьмут под видеоохрану. 

