Новый штамм COVID-19 "Цикада" идет в Нижегородскую область Общество

В Нижегородскую область в ближайшие месяцы может прийти новый вариант коронавируса, получивший неофициальное название "Цикада". Об этом сообщил в своем телеграм-канале главный редактор медицинского издания "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

По его словам, новый вариант SARS-CoV-2 уже выявлен в десятках стран. Речь идет об очередной мутации вируса, которая обладает повышенной способностью к распространению и частично обходит иммунную защиту. При этом данных о более тяжелом течении заболевания на данный момент нет.

Никонов отмечает, что появление "Цикады" в России и в Нижегородской области практически неизбежно — так же, как это происходило с предыдущими вариантами коронавируса. Предположительно, штамм может распространиться к маю–июню, хотя не исключено и более раннее появление, которое сразу могут не выявить.

"Новый штамм может быть более заразным и частично обходить иммунитет, но пока он не выглядит более опасным, чем текущие варианты", - отметил Никонов.

Но, по его словам, поводов для тревоги у жителей региона сейчас нет. Основными факторами риска остаются снижение иммунитета у населения и сезонность, однако период заболеваемости ОРВИ в регионе подходит к завершению.

Напомним, в январе Минздрав РФ утвердил новый регламент диагностики и лечения коронавирусной инфекции. Согласно изменениям, общий анализ крови теперь включен в стандартный перечень исследований для всех пациентов с подозрением на COVID-19, в том числе при легком течении болезни. Ранее такие анализы проводились преимущественно при осложнениях.