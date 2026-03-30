Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Общество

30 марта 2026 11:24 Общество
Нижегородцы могут пройти бесплатно курс ботулинотерапии в ГКБ №12

Фото: ГКБ №12 Сормовского района

Нижегородцы могут пройти курс ботулинотерапии бесплатно по полису ОМС в городской клинической больнице №12. Об этом сообщили в медучреждении.

Лечение проводится в неврологическом отделении с применением ботулотоксина типа А — препаратов "Ксеомин" и "Релатокс".

Терапия показана при блефароспазме и гемифациальном спазме, оромандибулярной дистонии и идиопатической цервикальной дистонии (спастической кривошее) преимущественно ротационной формы. Также помощь оказывается пациентам со спастичностью верхних и нижних конечностей, хронической сиалореей, хронической мигренью и невралгией тройничного нерва.

Процедуры проводит врач-невролог высшей категории Кристина Бояршинова. Лечение осуществляется в условиях стационара.

Для госпитализации требуется направление по форме 057у из поликлиники по месту прикрепления. Отбор пациентов проходит по вторникам и четвергам с 12:00 до 14:00 в неврологическом отделении (терапевтический корпус, 2 этаж). Предварительная запись доступна по телефону 273-04-74.

Ранее сообщалось, что в 2025 году продажи препаратов ботулотоксина в Нижегородской области выросли на 25%.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здоровье Медицина и здоровье
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки Слияние
28 марта 2026 16:26
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки "Слияние"
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных