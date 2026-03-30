Нижегородцы могут пройти бесплатно курс ботулинотерапии в ГКБ №12

Нижегородцы могут пройти курс ботулинотерапии бесплатно по полису ОМС в городской клинической больнице №12. Об этом сообщили в медучреждении.
Лечение проводится в неврологическом отделении с применением ботулотоксина типа А — препаратов "Ксеомин" и "Релатокс".
Терапия показана при блефароспазме и гемифациальном спазме, оромандибулярной дистонии и идиопатической цервикальной дистонии (спастической кривошее) преимущественно ротационной формы. Также помощь оказывается пациентам со спастичностью верхних и нижних конечностей, хронической сиалореей, хронической мигренью и невралгией тройничного нерва.
Процедуры проводит врач-невролог высшей категории Кристина Бояршинова. Лечение осуществляется в условиях стационара.
Для госпитализации требуется направление по форме 057у из поликлиники по месту прикрепления. Отбор пациентов проходит по вторникам и четвергам с 12:00 до 14:00 в неврологическом отделении (терапевтический корпус, 2 этаж). Предварительная запись доступна по телефону 273-04-74.
Ранее сообщалось, что в 2025 году продажи препаратов ботулотоксина в Нижегородской области выросли на 25%.
