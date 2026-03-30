Общество

Расходы на выплаты нижегородским врачам за выявление рака выросли в 10 раз

30 марта 2026 13:10 Общество
Расходы на выплаты нижегородским врачам за выявление рака выросли в 10 раз

В Нижегородской области существенно вырос объем финансирования стимулирующих выплат врачам, которые выявляют рак у пациентов. Средства направляются из бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования региона, сообщил медицинский эксперт Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

По данным источника, в 2025 году врачи поликлиник во время диспансеризации и профилактических осмотров обнаружили у жителей региона более 1300 случаев рака. За такую работу медицинским организациям были перечислены дополнительные средства в сумме 2,2 млн рублей.

По сравнению с предыдущим годом финансирование увеличилось более чем в десять раз. В 2024 году подобные выплаты получили лишь 85 врачей по всей области.

Отмечается, что в конце 2024 года территориальный фонд ОМС запустил цифровой сервис, который позволяет медикам оформлять заявки на получение выплат через Единую цифровую платформу здравоохранения.

Сообщалось, что главный онколог региона Сергей Гамаюнов призвал проходить диспансеризацию даже здоровых людей. Также он рассказал, где нижегородцам с онкологией получить психологическую помощь.

