Расходы на выплаты нижегородским врачам за выявление рака выросли в 10 раз Общество

В Нижегородской области существенно вырос объем финансирования стимулирующих выплат врачам, которые выявляют рак у пациентов. Средства направляются из бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования региона, сообщил медицинский эксперт Алексей Никонов в своем телеграм-канале.



По данным источника, в 2025 году врачи поликлиник во время диспансеризации и профилактических осмотров обнаружили у жителей региона более 1300 случаев рака. За такую работу медицинским организациям были перечислены дополнительные средства в сумме 2,2 млн рублей.



По сравнению с предыдущим годом финансирование увеличилось более чем в десять раз. В 2024 году подобные выплаты получили лишь 85 врачей по всей области.



Отмечается, что в конце 2024 года территориальный фонд ОМС запустил цифровой сервис, который позволяет медикам оформлять заявки на получение выплат через Единую цифровую платформу здравоохранения.

