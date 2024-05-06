Президент поручил осуществлять контроль за рынком компьютерных игр Общество

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Президент РФ Владимир Путин потребовал создать механизм государственного и общественного контроля за рынком компьютерных игр. Соответствующее поручение размещено на официальном сайте правовых актов, сообщает телеканал "360".

Согласно документу, данная мера необходима для исключения неконтролируемого распространения цифровых продуктов, создающих искажённое представление о событиях мировой и отечественной истории, а также о роли и месте России в мире.

Также президент подписал ещё один указ, который предполагает реализацию государственной политики России в сфере исторического просвещения с целью сохранения традиционных ценностей, сплочения общества и поддержания гражданского мира.