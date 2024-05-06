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Общество

Президент поручил осуществлять контроль за рынком компьютерных игр

08 мая 2024 16:39  [54] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Президент РФ Владимир Путин потребовал создать механизм государственного и общественного контроля за рынком компьютерных игр. Соответствующее поручение размещено на официальном сайте правовых актов, сообщает телеканал "360".

Согласно документу, данная мера необходима для исключения неконтролируемого распространения цифровых продуктов, создающих искажённое представление о событиях мировой и отечественной истории, а также о роли и месте России в мире.

Также президент подписал ещё один указ, который предполагает реализацию государственной политики России в сфере исторического просвещения с целью сохранения традиционных ценностей, сплочения общества и поддержания гражданского мира.

Напомним, приключенческую игру "Смута" презентовали в Нижнем Новгороде. Основной акцент в проекте сделан на историческую составляющую. Игра насчитывает 40 уникальных моделей персонажей, 45 единиц оружия, 3 тысячи строк диалогов и более 100 игровых заданий. Над игрой работали пять исторических консультантов, в том числе консультанты по вопросам оружия, доспехов и быта средневековой Руси.

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Теги:
Законодательство История цифровизация
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