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Общество

Приключенческую игру "Смута" презентовали в Нижнем Новгороде

05 апреля 2024 12:14  [5] Общество

Фото: Сергей Ловырев,Сергей Досталев,Никита Духник

Историческую приключенческую игру "Смута" презентовали в манеже Нижегородского кремля. Как сообщает АНО "Институт развития интернета", новая компьютерная игра посвящена событиям Смутного времени.

Согласно сообщению, компания "Сайберия Нова" при поддержке Института развития интернета работала над проектом игры с 2022 года. Основной акцент в проекте сделан на историческую составляющую. Игра насчитывает 40 уникальных моделей персонажей, 45 единиц оружия, 3 тысячи строк диалогов и более 100 игровых заданий. Над игрой работали пять исторических консультантов, в том числе консультанты по вопросам оружия, доспехов и быта средневековой Руси.

Во время презентации гости увидели новый игровой ролик "Смуты", 15-минутный фильм о проекте и о романе Михаила Загоскина "Юрий Милославский, или Русские в 1612 год", а также спектакль с участием реконструкторов Нижнего Новгорода и камерного хора "Нижний Новгород".

С игрой ознакомился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, который отметил, что особенно его впечатлила фотографическая точность, обеспеченная в виртуальной реальности разработчиками "Смуты".

"Абсолютно справедливо то, что презентация русской видеоигры проходит в Нижнем Новгороде – на родине народного ополчения Минина и Пожарского. Благодаря новым технологиям молодежь сможет погрузиться в прошлое, осознать масштаб тех событий и оценить по-новому роль освободителей Москвы, почувствовать славу наших предков. Благодарю за поддержку проекта всех организаторов и команду разработчиков. Дерзайте, создавайте следующие версии игры, квесты на ее основе! Мы, в свою очередь, готовы делиться огромным историческим материалом, связанным с Нижегородской землей", - сказал Глеб Никитин.

Гости презентации могли лично ознакомиться со "Смутой" в игровой зоне, которая будет работать с 5 по 7 апреля в рамках проведения исторического фестиваля "Смута. Герои эпохи" приуроченного к старту проекта. Также игра "Смута" доступна пользователям VK Play.

Ранее сообщалось, что исторический фестиваль "Смута. Герои эпохи" пройдет в Нижнем Новгороде

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