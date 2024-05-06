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Общество

Тысячи Георгиевских лент раздали в Нижегородской области

09 мая 2024 13:06  [96] Общество
фото: РИК НРО Единой России

фото: РИК НРО Единой России

Волонтеры и активисты "Единой России" в преддверии великого праздника – Дня Победы – раздали в Нижегородской области более 25 тыс. Георгиевских лент. Об этом сообщили в РИК НРО партии.

Главный символ праздника могли получить все желающие во всех районах и округах региона.

По просьбам Георгиевские ленты были переданы во многие общественные и коммерческие организации, чтобы их смогли получить все сотрудники. Символ праздника активисты партии вручали и на торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы.
 
А накануне Дня Победы волонтеры вышли в знаковые места Нижнего Новгорода. На улице Большой Покровской ленточки раздавали ребята в форме военных лет.
 
"В любые времена Георгиевская лента была и будет одним из главных символов праздника. Мы носим ее у сердца, там, где навсегда храним гордость за подвиг наших героев. Эта акция каждый год получает особый отклик у нижегородцев, зачастую люди сами подходят к волонтерам – берут ленты себе, детям, близким людям. И это очень ценно! Сегодня нет ничего важнее сохранения исторической памяти, и мы должны бережно передавать это из поколения в поколение, чтобы наши дети и внуки знали о героях-победителях, о их бесценном подвиге ради нашего будущего. С праздником! С Днем Великой Победы!" - сказал руководитель исполнительного комитета регионального отделения партии "Единая Россия" Алексей Антонов.
 
Участники акции, раздавая Георгиевские ленточки, рассказывали и объясняли жителям, что черно-оранжевая лента служила основой для одной из самых значимых наград –Ордена Славы, и поэтому ее носят у сердца в знак уважения к подвигу героев.
 
Георгиевские ленты передали и военнослужащим, которые сегодня защищают нашу страну в зоне СВО. В рамках гуманитарий миссии нижегородские активисты "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты Боевого Братства" при поддержке сторонников "Единой России" посетили добровольческую разведывательно-штурмовую бригаду "Волки". Волонтеры пообщались с бойцами, поздравили их с наступающим праздником, передали им окопные печи и Георгиевские ленты.
 
"Под Луганском накануне 9 мая мы вручили один из самых главных символов Победы парням, которые на следующий день уже были на передовой, где и сейчас отстаивают суверенитет нашего Отечества. Мы привезли необходимые для них вещи, но именно Георгиевские ленточки вызвали у бойцов особые эмоции. Скажу честно, когда мы вешали им на грудь ленты, у некоторых были на глазах слезы. Десять лет назад госпереворот на Украине положил начало трагедии на Донбассе. Тогда победили люди с другими символами. А за ношение Георгиевских лент творились страшные вещи. Сейчас наши ребята, как в далеком 45-ом, борются с нацизмом. И мы обязательно одержим Победу!" - поделился руководитель нижегородского отделения "Молодой Гвардии Единой России" Роман Зыков.
 
Напомним, акция "Георгиевская лента" проходит с 2005 года, впервые она стартовала к 60-летию Великой Победы. Акция обрела всенародную любовь как знак Великой Победы, олицетворяющий собой мужество, стойкость и сопротивление фашизму, памяти и уважения к ветеранам, отстоявшим свободу и независимость нашей страны.
 
Цветовая черно-оранжевая гамма  использовалась при создании ордена Славы – одной из главных наград Великой Отечественной войны. Черный цвет солдаты называли цветом порохового дыма, оранжевый – цветом пламени.
 
Георгиевская ленточка в целом является символом героизма, воинской доблести и славы защитников России, гордости и уважения к их подвигам в разные исторические периоды.

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Теги:
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