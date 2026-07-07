Ливни, град и ветер до 20 м/с накроют Нижегородскую область 7 июля Общество

Фото: Александр Воложанин

Нижегородцев предупредили об ухудшении погодных условий. В ближайшие 1−3 часа 7 июля в Нижнем Новгороде и области прогнозируются сильные дожди, ливни, местами град. Порывы шквалистого ветра будут достигать 15−20 м/с.

По прогнозу, неблагоприятные погодные явления сохранятся до конца дня 7 июля и продолжатся ночью 8 июля.

МЧС рекомендует автомобилистам быть предельно внимательными на дорогах. Во время сильных осадков ухудшается видимость, размываются обочины и грунтовые дороги, а покрытие становится более скользким, что может привести к заносам.

Кроме того, водителям советуют по возможности избегать низменных участков местности.

В случае возникновения экстренной ситуации необходимо звонить по единому номеру вызова оперативных служб — 112.

Ранее сообщалось, что переменчивую погоду обещают нижегородцам на текущей неделе. К четвергу температура поднимется до +30 градусов, а в выходные столицу Приволжья вновь накроют ливни.