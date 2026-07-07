Два рейса отменили и четыре задержали в нижегородском аэропорту 7 июля Общество

В нижегородском аэропорту имени В.П. Чкалова продолжают действовать временные ограничения на прием и отправку воздушных судов, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

По данным Росавиации, ограничения были введены в 04:34 7 июля в целях обеспечения безопасности полетов.

Согласно онлайн-табло аэропорта, на данный момент отменены два регулярных рейса — в Москву и Санкт-Петербург. Кроме того, с задержкой будут отправлены самолеты, следующие в Калининград, Минск, Екатеринбург и Москву.

С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта.

Пассажирам, которые собираются в аэропорт, рекомендуют заранее проверять статус рейса на сайте авиакомпании или в онлайн-табло «Чкалова». Тем, кто уже находится в терминале, советуют следить за объявлениями по громкой связи и информацией на табло.

Напомним, накануне аэропорт Нижнего Новгорода почти весь день отправлял и принимал рейсы только по согласованию.