Мобильную связь улучшили сразу в семи поселках Богородского района Общество

Жители семи населенных пунктов Богородского района Нижегородской области получили доступ к скоростному мобильному интернету и современной голосовой связи.

Новые базовые станции МТС заработали в Арапове, Ушакове, Ченцове, Лакше, Малом и Большом Бедрине, а также в Воронцове — одной из популярных точек туристического маршрута «Окская тропа».

Теперь местные жители могут пользоваться госуслугами, мессенджерами, работать и учиться онлайн, а также одновременно разговаривать по телефону и выходить в интернет благодаря технологии VoLTE.

Устойчивый сигнал появился не только в жилых кварталах, но и на подъездных дорогах. Кроме того, связь стала доступна в школах, библиотеках, фельдшерско-акушерских пунктах и административных зданиях. Это позволит без проблем обращаться в экстренные службы при необходимости.

Директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов отметил, что развитие сети в небольших населенных пунктах остается одним из приоритетов компании. По его словам, появление современной связи открывает жителям новые возможности для работы, обучения, ведения бизнеса и использования цифровых сервисов, а также способствует развитию внутреннего туризма.

Каждый из населенных пунктов имеет свои особенности. Так, Воронцово считается одной из самых живописных остановок на маршруте «Окская тропа», который соединяет Павлово и Нижний Новгород. Это место пользуется популярностью у любителей пеших прогулок, коротких походов, рыбалки и отдыха на природе.

Рядом с Ушаковом находится археологическая стоянка «Ушаково-1», возраст которой оценивается примерно в четыре тысячи лет. А деревни Малое и Большое Бедрино, расположенные на берегу реки Кудьмы, давно привлекают любителей рыбалки и прогулок на сапбордах.

Развитие инфраструктуры связи в Богородском районе стало частью работы по расширению покрытия в Нижегородской области. Ранее аналогичные работы провели в Павловском районе, где улучшили качество мобильной связи в деревне Ясенцы и селе Большое Давыдово.