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Общество

Проект реконструкции тоннелей реки Ржавки не прошел госэкспертизу

07 июля 2026 08:04 Общество
Проект реконструкции тоннелей реки Ржавки не прошел госэкспертизу

Фото: Кира Мишина

Проект реконструкции тоннелей реки Ржавки в Нижнем Новгороде не прошел госэкспертизу. Об этом сообщается в ЕГРЗ.

Застройщиком выступает муниципальное казенное учреждение «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода». Проектную документацию подготовили ООО фирма «Промсвет», ООО «Инженерный центр «Градус», ООО «Стройтех» и Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет.

Речь идет о проверке проектной документации и результатов инженерных изысканий. Работы планировались в двух точках: в районе впадения Шуваловского канала и в месте впадения Ржавки в Оку.

Экспертизу проводило ГАУ Нижегородской области «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

Отметим, что в декабре 2023 года на разработку проектной документации из городского бюджета выделили 54,5 млн рублей. В рамках подготовки проекта специалисты должны были изучить состав грунтов и воды, оценить состояние существующих сооружений и разработать решения по расчистке открытых участков реки.

Комплекс водопропускных сооружений Ржавки включает несколько веток гидротехнических тоннелей общей протяженностью 7,4 км, 650 метров ливневых врезок, шахты и два водоспускных сооружения. Система входит в дренажно-ливневую инфраструктуру и отводит поверхностные воды из Канавинского, Автозаводского и Ленинского районов в Оку, защищая нижнюю часть города от подтоплений.

Летом 2025 года сообщалось о планах частично изменить русло Ржавки. Проект охватывает территорию в границах улицы Шлиссельбургской, Заречного бульвара и самого русла. Предлагалось частично спрямить реку и разместить ее в открытом канале шириной два метра. При этом существующий тоннель диаметром от 1,3 до 2,3 метра планировали сохранить для пропуска весеннего половодья.

Также предусматривалось восстановление одной из веток, выведенной из эксплуатации после обрушения в 2010 году, строительство новых тоннелей общей протяженностью 3,68 км и вывод из эксплуатации четырех веток длиной 2,29 км методом тампонажа. Работы планировали вести как открытым способом, так и с применением щитовой проходки.

От переустройства гидротоннелей, как отмечалось ранее, зависит начало строительства дублера проспекта Ленина.

Кроме того, в октябре 2025 года стало известно о планах изъять 82 земельных участка с гаражами ГСК «Волна» на улице Правдинской. Это связано с предстоящей реконструкцией. Проект планировки территории между улицей Шлиссельбургской и Заречным бульваром утвердило министерство градостроительства Нижегородской области.

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Теги:
Гидросооружения Река Строительство
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