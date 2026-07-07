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Общество

Приезжим выпускникам дадут по 225 000 рублей в Нижегородской области

07 июля 2026 09:23 Общество
Приезжим выпускникам дадут по 225 000 рублей в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

Выпускники, переехавшие работать в Нижегородскую область, смогут получить единовременную выплату до 225 тысяч рублей. Об этом в своем MAX-канале сообщил губернатор Глеб Никитин.

Глава региона заявил, что в области ждут студентов-выпускников из других регионов и готовы предоставить им финансовую поддержку при трудоустройстве на местные предприятия.

По его словам, министерство демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области запустило расширенную программу поддержки молодых специалистов. Она предусматривает «подъемный» капитал для комфортного старта — средства можно направить на аренду жилья, переезд и первые бытовые расходы.

По словам губернатора, молодым специалистам не нужно искать деньги для начала карьеры в регионе.

«Это наш вклад в решение проблемы кадрового дефицита. Мы создаем возможности для трудоустройства молодежи, привлекаем в регион молодые семьи и одновременно закрываем кадровые потребности наших предприятий», — отметил Глеб Никитин.

Замгубернатора Егор Поляков уточнил, что для получения выплаты необходимо заключить трудовой договор на полный рабочий день сроком не менее двух лет и иметь российское гражданство.

Поддержка доступна специалистам из 25 регионов, не входящих в перечень приоритетных для привлечения трудовых ресурсов, утвержденный правительством РФ.

Подробнее об условиях участия, перечне документов и порядке выплат можно узнать по телефону 8 (831) 410-41-41.

Ранее сообщалось, что 38 тысяч сотрудников требуется работодателям в Нижегородской области.

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Теги:
Работа Студенты Трудоустройство
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