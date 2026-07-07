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Общество

Очередь на АЗС закольцевалась на Комсомольской площади в Нижнем Новгороде

07 июля 2026 10:29 Общество
Очередь на АЗС закольцевалась на Комсомольской площади в Нижнем Новгороде

Фото: "Яндекс Карты"

На Комсомольской площади Нижнего Новгорода вновь образовались большие очереди на автозаправочную станцию «Газпромнефть».

Из-за скопления автомобилей движение в этом районе оказалось серьезно затруднено. Судя по данным сервиса «Яндекс Карты», затор достиг девяти баллов.

Водители пишут в соцсетях, что машины выстроились в несколько рядов еще на подъезде к АЗС, а очередь фактически закольцевалась на круговом движении.

Ситуацию усугубляют действующие ограничения на дороге. Подъезд к кольцу на участке Комсомольского шоссе сужен из-за реконструкции трамвайных путей. Ограничения продлятся до 5 августа.

Ранее Глеб Никитин анонсировал комплекс мер для решения дефицита топлива в Нижегородской области.

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Теги:
АЗС Бензин пробки
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