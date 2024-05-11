Инженерные сети на площади Свободы в Нижнем Новгороде переустроят к июлю Общество

Подрядчик планирует завершить работы по выносу инженерных сетей на площади Свободы в Нижнем Новгороде к середине июля. Об этом сообщает Теlegram-канал "МетроНН".

В настоящее время метростроители завершили переустройство сетей водоснабжения и канализации на 88%, теплосетей – на 86%, сетей связи - на 98%.

"Кроме того, вынос электросетей завершен на 95%", - говорится в сообщении.

Все работы по переустройству инженерных коммуникаций планируется закончить во втором квартале 2024 года.

Напомним, неучтенные коммуникации обнаружили на стройплощадке метро на площади Свободы.

Также ранее сообщалось, что первый тоннелепроходческий щит назвали "Владимиром". Он был запущен в работу на площади Сенной в Нижнем Новгороде конце января 2024 года.