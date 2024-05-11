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Политика

Новый состав Молодёжного парламента при ЗСНО утвердили в регионе

15 мая 2024 11:59  [69] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Новый состав Молодёжного парламента при Заксобрании Нижегородской области был утверждён 14 мая. Согласно информации, в него вошли из 75 человек.

Как рассказали в пресс-службе ЗСНО, новый состав формировался с января 2024 года. За это время начинающие молодые политики прошли жёсткий конкурсный отбор. Он был организован в три этапа: подготовка и защита проектов, деловые игры.

В утверждённый состав попали педагоги, врачи, рабочая молодёжь с предприятий, лидеры молодёжных организаций, активисты из разных районов области.

Председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин отметил, что ожидания от нового состава Молодёжного парламента можно обозначить как "Новаторство. Сотрудничество. Смелые идеи".

"Каждый из ребят по-своему талантлив. Но у нас в составе будут лучшие из лучших", - подчеркнул спикер ЗСНО.

От также рассказал, что те, кто не вошёл в парламент, попробуют свои силы в Молодёжном общественном совете, который станет настоящим кадровым резервом, принимающим участие во всех мероприятиях.

"Молодые парламентарии сразу включатся в работу. Никаких поблажек не будет. Главная задача – стать центром, объединяющим всю молодёжь региона. Более тесно работать с молодежными организациями: помогать им в реализации лучших идей, чтобы они воплощались в жизнь быстро и эффективно. Готовим системную программу обучения: от законотворчества до управления командой. Только соединив теорию с практикой, получим настоящих лидеров", - заключил Евгений Люлин.

Полный список молодых парламентариев, вошедших в новый состав, можно увидеть по ссылке.

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Теги:
Законодательное собрание Молодёжный парламент
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