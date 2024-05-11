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Общество

Более 100 тысяч юных нижегородцев приняли участие во Всероссийской акции "Линейка памяти"

15 мая 2024 15:46  [121] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

С 1 по 15 мая в Нижегородской области прошла Всероссийская историко-патриотическая акция "Линейка памяти". В мероприятиях приняли участие более 100 тысяч юных нижегородцев.

В образовательных организациях региона было организовано около тысячи мероприятий, направленных на воспитание патриотических чувств подрастающего поколения, его мотивацию к изучению историко-культурного наследия, сохранение культурных и нравственных ценностей, духовного единства народов России.

Так, З мая в Маломамлеевской общеобразовательной школе Лукояновского муниципального округа состоялся конкурс чтецов "Никто не забыт, ничто не забыто!". Около 20 школьников исполнили произведения, посвященные Великой Отечественной войне.

7 мая в Муравьихинской средней школы Дальнеконстантиновского муниципального округа прошла премьера музыкально-литературной композиции "Война глазами детей". Школьный театр "Волшебный сундучок" погрузил зрителей в прошлое, и весь зал пережил с героями внезапное объявление войны, разлуку влюбленных, прощание друзей, беды и страдания, смерти и лишения, тяготы военной службы и работы в тылу, чувства матерей, ждущих с фронта сыновей и дочерей.

8 мая в Мурзинской средней школе городского округа Сокольский состоялся митинг, посвященный открытию мемориальной доски памяти Александра Николаевича Боброва – выпускника этой школы, погибшего при исполнении воинского долга в ходе проведения СВО. На митинге присутствовали его родители, а также педагоги, учащиеся, представители администрации и односельчане.

"В рамках Всероссийской акции "Линейка памяти" для юных нижегородцев был организован целый спектр мероприятий, в том числе квизы и викторины, посвященные истории Великой Отечественной войны. Школьники активно принимали участие в акциях "Георгиевская ленточка", "Открытка Победы", "Стена Памяти" и "Окна Победы". Высаживали деревья и цветники в рамках акции "Сад Победы". Были и встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и СВО, концерты и показы фильмов. Великий подвиг наших предков останется навечно в истории, и мы обязаны сохранить и передать память о нем будущим поколениям", - сказал министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков.

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Теги:
ВОВ День Победы Патриотизм
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