Мемориальную доску в память Героя Евгения Кришталевича открыли в школе №140 Приокского района Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Мемориальную доску в память Героя Евгения Кришталевича, погибшего в зоне СВО, открыли в школе №140 Приокского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в районной администрации.

"Сегодня память Евгения Владимировича была увековечена в стенах школы, где он провел многие годы. На открытии памятной доски присутствовали родные, друзья и командир нашего Героя, который плечом к плечу с ним принимал участие в боевых действиях. Евгений Владимирович посмертно награжден Орденом Мужества за героизм, проявленный в ходе специальной военной операции. Его фотография также размещена на Аллее Памяти и Славы на площади Жукова. Память о его подвигах навсегда сохранится в летописи Приокского района", - сказал заместитель главы районной администрации Павел Белов.

На торжественной линейке также присутствовали ученики и педагоги учебного учреждения и помощник благочинного Приокского района отец Виктор. Они возложили цветы к мемориальной доске и почтили память погибшего минутой молчания.

Ранее в Нижнем Новгороде открылся мультимедийный музей СВО, где сотрудниками являются бывшие участники специальной военной операции. "Мы создали музей по поручению Президента. Это один из крупнейших музеев СВО в Российской Федерации. Экспозиция уникальна тем, что совмещает в себе идею традиционного музея, где можно пройтись, посмотреть, потрогать экспонаты, привезенные из зоны СВО, и мультимедийное пространство с элементами виртуальной реальности. Современное оборудование позволяет буквально своими глазами увидеть территории после бомбежек и отступления ВСУ и наоборот, посмотреть города, после того как мы, наш российский народ, их восстановили", - сообщил Юрий Шалабаев на открытии музея.