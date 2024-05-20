Гидравлические испытания тепловых сетей пройдут в Кстове с 27 по 31 мая Общество

С 27 по 31 мая Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" будет проводить плановые гидравлические испытания тепловых сетей города Кстово. На время испытаний будет отключено горячее водоснабжение от центральных и индивидуальных тепловых пунктов, запитанных от Новогорьковской ТЭЦ.

Гидравлические испытания на прочность и плотность (опрессовки) позволяют заблаговременно выявить ослабленные участки трубопроводов, чтобы устранить их при подготовке к следующему отопительному сезону. Это обязательный и эффективный метод контроля технического состояния системы теплоснабжения.

В ходе опрессовок тепловые сети проверяются повышенным давлением теплоносителя. Просим жителей быть внимательными во время проведения гидравлических испытаний и ремонтных работ и соблюдать меры предосторожности: не находиться рядом с трубопроводами и тепловыми камерами, не парковать автотранспорт в охранных зонах теплосетей, не заходить за ограждения в местах проведения ремонтных работ.

При обнаружении разрывов тепловой сети (парение, появление большого количества воды на улицах или во дворах) просим немедленно сообщить в оперативно-диспетчерскую службу Кстовских тепловых сетей Нижегородского филиала "Т Плюс" по телефону (83145) 7-97-75 или в единую дежурно-диспетчерскую службу Кстовского муниципального округа по телефону (83145) 2-48-41.

Кстовские тепловые сети приносят извинения за неудобства, связанные с подготовкой города к предстоящей зиме.