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Экономика

Госдума ввела лимит на разовые переводы физлиц без открытия счёта

21 мая 2024 15:43  [38] Экономика

Госдума РФ приняла законопроект об установлении лимита на разовые переводы без открытия счёта. Максимальная сумма составит 100 тысяч рублей, сообщает телеканал "360".

Проект разработан с целью снижения рисков отмыванию преступных средств и финансирования терроризма. До этого при переводе суммы свыше 15 тысяч рублей действовала упрощенная система опознания клиента: достаточно было предоставить банку свои паспортные данные. Причём сумму переводов не ограничивали.

В пояснительной записке к документу указывается, что такая система не соответствует международным антиотмывочным стандартам, а также повышает риски непрозрачных операций.

По новому закону сумма разовых переводов физлица без открытия счёта в банке при упрощенной идентификации огранена 100 тысячами рублей. Действие занного закона начнётся в 2025 году - спустя год после официального опубликования.

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Теги:
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