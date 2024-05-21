Госдума ввела лимит на разовые переводы физлиц без открытия счёта

Госдума РФ приняла законопроект об установлении лимита на разовые переводы без открытия счёта. Максимальная сумма составит 100 тысяч рублей, сообщает телеканал "360".
Проект разработан с целью снижения рисков отмыванию преступных средств и финансирования терроризма. До этого при переводе суммы свыше 15 тысяч рублей действовала упрощенная система опознания клиента: достаточно было предоставить банку свои паспортные данные. Причём сумму переводов не ограничивали.
В пояснительной записке к документу указывается, что такая система не соответствует международным антиотмывочным стандартам, а также повышает риски непрозрачных операций.
По новому закону сумма разовых переводов физлица без открытия счёта в банке при упрощенной идентификации огранена 100 тысячами рублей. Действие занного закона начнётся в 2025 году - спустя год после официального опубликования.
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