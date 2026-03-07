Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Общество

Активисты "Единой России" поздравили нижегородок с 8 Марта

07 марта 2026 10:33 Общество
Активисты Единой России поздравили нижегородок с 8 Марта

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В канун Международного женского дня «Единая Россия» провела традиционную акцию «Дарите женщинам цветы». Активисты партии и молодогвардейцы поздравили представительниц прекрасного пола с наступающим праздником.

Первой точкой стал 422 Военный госпиталь Министерства обороны Российской Федерации. С самого утра участники акции встречали сотрудниц медицинского учреждения у входа, вручая им яркие тюльпаны. 

«Аж дух захватывает! Такое начало дня, прямо вообще впечатляет. Спасибо большое вам», — поделилась впечатлениями медработник 422 Военного госпиталя МО РФ Любовь Булдыгина.

«Очень хорошая акция. Спасибо вам большое за поднятие настроения. Всем солнца, мира, добра, любви, и чтобы мир во всём мире!» — сказала сестра-хозяйка инфекционного отделения 422 Военного госпиталя МО РФ Регина Факеева.

Всего медработницам подарили 100 букетов. Организаторами выступили региональный исполком партии, местное отделение «Единой России» Советского района и благотворительный фонд поддержки населения «Лотос».

«В преддверии 8 Марта мы поздравляем врачей и медсестёр военного госпиталя — людей, которые, несмотря на праздник, остаются на передовой, лечат наших бойцов и ставят их на ноги. Сегодня нам особенно хочется создать для них атмосферу праздника, сказать спасибо и пожелать, чтобы в их душе всегда царила весна. Пусть за окном ещё прохладно и снежно, но наши тюльпаны, уверен, согреют их сердца. А всем женщинам Нижегородской области желаю тепла, света, уверенности в завтрашнем дне — и пусть удача всегда сопутствует им», — поздравил руководитель Нижегородского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко.

Акция продолжилась на главной пешеходной улице города — Большой Покровской. Здесь активисты партии и молодогвардейцы дарили женщинам тюльпаны, создавая праздничное настроение жителям Нижнего Новгорода и гостям города. Прохожие с улыбками принимали цветы и благодарили за неожиданный сюрприз.

 «Цветы — это всегда очень приятно. Да и вообще подарки все любят. Тюльпаны очень красивые! Спасибо большое! Теперь чувствую, что весна совсем близко», — поделилась эмоциями одна из жительниц города.

Акция «Дарите женщинам цветы» проходит в Нижегородской области ежегодно и стала одним из символов внимания и уважения к женщинам. Напомним, поддержка семей, материнства и детства — приоритетные направления народной программы «Единой России». Партия оказывает женщинам постоянную поддержку в рамках различных социальных проектов.

