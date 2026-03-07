Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в Нижегородской области
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Общество

Около 66 кг сомнительной рыбной продукции изъяли в Нижегородской области

07 марта 2026 10:59 Общество
Около 66 кг сомнительной рыбной продукции изъяли в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области за 2025 год из оборота изъяли восемь партий некачественной рыбной продукции общим весом 65,5 кг. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

За год специалисты ведомства проверили рыбу и морепродукты по нескольким направлениям. На санитарно-химические показатели исследовали 177 проб, на физико-химические - 87, на микробиологические - 346, на паразитологические - 171.

Наибольшее число нарушений зафиксировали по физико-химическим показателям (19,5%). По микробиологическим показателям доля несоответствий составила 2,4%, по паразитологическим - 1,2%.

При этом пробы по санитарно-химическим показателям и содержанию радиоактивных веществ соответствовали установленным требованиям. ГМО в исследованной продукции также не нашли.

Кроме того, в течение года специалисты выявляли нарушения условий хранения и сроков годности рыбной продукции, отсутствие маркировочных ярлыков, а также случаи реализации товаров, не соответствующих требованиям технического регламента.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде сожгли почти 67 кг санкционных сыров, колбас и хамона. 

