Около 66 кг сомнительной рыбной продукции изъяли в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области за 2025 год из оборота изъяли восемь партий некачественной рыбной продукции общим весом 65,5 кг. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

За год специалисты ведомства проверили рыбу и морепродукты по нескольким направлениям. На санитарно-химические показатели исследовали 177 проб, на физико-химические - 87, на микробиологические - 346, на паразитологические - 171.

Наибольшее число нарушений зафиксировали по физико-химическим показателям (19,5%). По микробиологическим показателям доля несоответствий составила 2,4%, по паразитологическим - 1,2%.

При этом пробы по санитарно-химическим показателям и содержанию радиоактивных веществ соответствовали установленным требованиям. ГМО в исследованной продукции также не нашли.

Кроме того, в течение года специалисты выявляли нарушения условий хранения и сроков годности рыбной продукции, отсутствие маркировочных ярлыков, а также случаи реализации товаров, не соответствующих требованиям технического регламента.

