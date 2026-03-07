Около 66 кг сомнительной рыбной продукции изъяли в Нижегородской области

Фото:
В Нижегородской области за 2025 год из оборота изъяли восемь партий некачественной рыбной продукции общим весом 65,5 кг. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
За год специалисты ведомства проверили рыбу и морепродукты по нескольким направлениям. На санитарно-химические показатели исследовали 177 проб, на физико-химические - 87, на микробиологические - 346, на паразитологические - 171.
Наибольшее число нарушений зафиксировали по физико-химическим показателям (19,5%). По микробиологическим показателям доля несоответствий составила 2,4%, по паразитологическим - 1,2%.
При этом пробы по санитарно-химическим показателям и содержанию радиоактивных веществ соответствовали установленным требованиям. ГМО в исследованной продукции также не нашли.
Кроме того, в течение года специалисты выявляли нарушения условий хранения и сроков годности рыбной продукции, отсутствие маркировочных ярлыков, а также случаи реализации товаров, не соответствующих требованиям технического регламента.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде сожгли почти 67 кг санкционных сыров, колбас и хамона.
