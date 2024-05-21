Глеб Никитин и Евгений Дитрих приняли участие в спуске на воду трёх судов в Богородске Бизнес

Фото: Александр Воложанин

Два новых малых пассажирских судна и многофункциональный земснаряд спустила на воду ГК "Р-Флот" в Богородском округе Нижегородской области 22 мая.

В церемонии приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, глава ГТЛК Евгений Дитрих, министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов и министр транспорта и автомобильных дорог региона Павел Саватеев.

"Очень редкое событие, когда в один день на воду спускается сразу три судна - два круизных и земснаряд. Это большая победа компании "Р-Флот" и в целом судостроительной отрасли региона, которая включает в себя различные компании. Все новые проекты были бы невозможны без участия ГТЛК. Большое спасибо Министерству промышленности и торговли РФ за постоянное расширение программы льготного лизинга. Особо благодарю наших судостроителей. Именно их золотые руки обеспечивают ценность каждого предприятия", - отметил Глеб Никитин.

Губернатор добавил, что Нижегородская область продолжит активно развивать свой скоростной флот.

"Планируем серьезно расширять навигацию судов на подводных крыльях. Чем больше судов у нас будет, чем больше будет возможностей производить и покупать такие суда, тем активнее сможет развиваться река", - сказал Глеб Никитин.

Евгений Дитрих отметил, что как крупнейший заказчик гражданских судов в России ГТЛК обеспечивает долгосрочную загрузку верфей, формирует спрос на суда отечественного производства и способствует обновлению флота.

Новые теплоходы, изготовленные на нижегородской верфи, выйдут на линию в Самарской области.

"Ввод в эксплуатацию нового судна дноуглубительного флота поможет устранить узкие участки русла рек на маршрутах и увеличить пропускную способность самарской акватории, что, в свою очередь, будет способствовать увеличению объема перевозок пассажиров и грузов", – прокомментировал Евгений Дитрих.

Максим Черкасов подчеркнул, что нижегородские судостроители способны решать задачи практически любой сложности – от постройки боевых кораблей разных классов до создания современной гражданской продукции. Причем суда, которые спустили сегодня, полностью нижегородского производства - начиная от разработки макета и изготовления всех узлов и деталей до сборки.

Директор ГК "Р-Флот" Алексей Клепиков рассказал, что предприятие последовательно реализует бизнес-идею строительства судов "под ключ", принимая непосредственное участие во всех этапах выполнения заказа. При помощи государственной поддержки создан полностью независимый формат изготовления судов – построена площадка, внедряются инструменты нацпроекта "Производительность труда", используются федеральные меры поддержки по линии ГТЛК.

Пассажирские суда, которые сегодня были спущены на воду, предназначаются для обслуживания местных и пригородных линий внутренних водных путей и прибрежных районов. Они отвечают требованиям в части обеспечения комфорта и безопасности пассажиров, подходят для перевозки маломобильных людей. При небольших габаритах пассажировместимость теплоходов – до 240 человек.

Многофункциональный несамоходный земснаряд проекта 2040 предназначен для разработки донных грунтов, проведения профилактических и дноуглубительных работ, очистки водоемов от растительности, добычи ила, реконструкции и укрепления береговой линии, строительства мостов и других работ на берегу и в прибрежной зоне.

Напомним, Нацпроект "Производительность труда" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Он призван повысить эффективность работы на предприятиях и увеличить конкурентоспособность российских компаний. В Нижегородской области реализация нацпроекта началась в 2019 году под кураторством регионального Минпрома. Его участниками стали автопроизводители, судостроители, производители электрической техники, а также представители сферы торговли и услуг.