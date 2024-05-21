Сбер представил онлайн-курс промпт-инжинирингу на конференции ЦИПР-2024 в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Пресс-служба Сбербанка

Сбер представил онлайн-курс "Работа с LLMGigaChat" по основам промпт-инжиниринга для работы с генеративным искусственным интеллектом (AI): сервисом GigaChatи нейросетью Kandinsky на конференции ЦИПР-2024 на Нижегородской ярмарке 22 мая. Об этом сообщил корреспондент НИА "Нижний Новгород" с места события.

Курс научит всех желающих составлять промпты (текстовые запросы) к AI-сервисам и эффективно использовать их в науке, бизнесе и творчестве. Обучение доступно бесплатно на сайте СберУниверситета.

"Сегодня генеративные модели, такие как GigaChat, играют значительную роль в бизнесе и обществе. Они помогают анализировать данные, создавать прогнозы, а также автоматизировать процесс и оказывать помощь в принятии решений и эффективной работе с клиентами. Наша задача — помочь тем, кто хочет разобраться, как работают алгоритмы машинного и глубинного обучения, и при этом не являются техническим специалистами", - подчеркнул старший вице-президент, руководитель блока "Технологическое развитие" Сбербанка Андрей Белевцев.

После демонстрации приставки ТВ-приставки SberBox 2 и онлайн-курса "Работа с LLMGigaChat" Андрей Белевцев и глава региона Глеб Никитин подписали меморандум о внедрении искусственного интеллекта на портал Госуслуги в Нижегородской области.

Соглашение позволит внедрить передовые АI-технологий Сбера в государственные сервисы для повышения качества обслуживания нижегородцев.

"Уверен, что AI-технологии Сбера повысят удовлетворенность пользователей портала "Госуслуги" Нижегородской области, и они смогут более оперативно получать справочную информацию", - прокомментировал Белевцев.

Глеб Никитин считает, что меморандум позволит создать уникальный сервис в регионе для пользователей с современным онлайн-помощником, который будет использовать большие языковые модели для генерации ответов на вопросы и обращения граждан.