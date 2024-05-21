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Общество

Первый единый госэкзамен написали около трех тысяч нижегородцев 

23 мая 2024 18:02  [86] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области начался основной этап сдачи единого государственного экзамена. Как сообщает пресс-служба правительства региона, свои знания по по географии, химии и литературе проверили около трех тысяч нижегородцев.

Для сдачи ЕГЭ было организовано 40 пунктов проведения экзаменов, включая два пункта на дому. Так, 1,4 тысячи человек сдали химию, около 1,3 тысячи выбрали литературу и еще около 400 – географию.

Пункты проведения ЕГЭ начинают готовить накануне проведения испытания. Специальная комиссия проводит несколько этапов проверки технической готовности аудиторий. В день проведения экзамена для всех, кто будет работать в пункте проведения экзамена, проводится инструктаж.

Например, в пункте проведения экзамена в нижегородской школе №46 проходит ЕГЭ для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для незрячих участников ЕГЭ здесь приготовлены специальные комплекты на шрифте Брайля: тифлопереводчики сделают перевод и перенесут их решения на бланки ответов. Еще один незрячий участник использует компьютерную технику для того, чтобы внести в черновик ответы на вопросы контрольно-измерительных материалов.

На следующей неделе в Нижегородской области пройдет ЕГЭ по русскому языку. Его будут сдавать свыше 13 тысяч человек, будет организовано около 120 пунктов проведения данного экзамена.

Ранее сообщалось, что провалившим ЕГЭ выпускникам разрешат пересдать один предмет.

 

 

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Теги:
ЕГЭ
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