Сосна из Нижегородской области претендует на звание дерева года России
Технофестиваль "ЦИПР Tech Week" пройдёт в Нижнем Новгороде 20-26 мая
Парковку запретили на улицах Горького и Белинского
Пять нижегородских вузов вошли в ТОП предметных рейтингов страны
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
24 мая 2024 11:07  [63] ИТ-кампус "НЕЙМАРК" и "Ростелеком-ЦОД" будут готовить специалистов в ИТ-сфере
24 мая 2024 10:45  [81] Выставка-форум "Россия" объявила сбор средств для жителей Белгорода
24 мая 2024 10:31  [104] Специальный пригородный поезд доставит пассажиров в Простоквашино
24 мая 2024 10:08  [103] Балахна получила 26 единиц спецтехники для благоустройства города
24 мая 2024 09:35  [244] Лучшие "Семейные династии врачей" определили в Нижегородской области
24 мая 2024 09:22  [138] Андрей Дранишников рассказал о ходе благоустройства Балахны к 550-летнему юбилею
24 мая 2024 09:07  [131] Свет и воду частично отключат в двух районах Нижнего Новгорода 24 мая
23 мая 2024 18:58  [283] Пляжи Нижнего Новгорода готовы к летнему сезону
23 мая 2024 18:27  [257] Две нижегородские компании стали победителями премии цифровых технологий CIPR Digital
23 мая 2024 18:19  [301] Патрулирование городских лесов Нижнего Новгорода проводят 17 мобильных групп
Общество

Балахна получила 26 единиц спецтехники для благоустройства города

24 мая 2024 10:08  [103] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Балахнинский муниципальный округ получил 26 единиц специализированной дорожной и коммунальной техники. Спецавтомобили переданы "Комбинату городского благоустройства".

Как сообщили в пресс-службе облправительства, из регионального бюджета по поручению губернатора Глеба Никитина было выделено более 50 млн рублей для авансирования муниципального контракта на лизинг техники. Общая сумма лизинга на 6 лет превышает 360 млн рублей.

С 1 июня на дороги Балахнинского округа выйдут новые автогрейдер, погрузчики, экскаватор, мини-тракторы российского и белорусского производства. Техника будет использоваться для обслуживания дорог и тротуаров, а также уборки дикорастущей поросли, кронирования деревьев.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что в этом году Балахна отмечает своё 550-летие, и особенно важно, чтобы обновление коснулось самых разных сфер жизни жителей муниципалитета.

"Новая техника влияет не только на качество текущего благоустройства, но и на облик города, его восприятие жителями", - отметил глава региона.

В торжественной передаче техники на центральной площади Балахны принял участие руководитель нижегородского отделения посольства Республики Беларусь в РФ Олег Дикун.

"Очень приятно, что белорусская техника будет делать Балахнинский округ лучше, комфортнее и станет незаменимым помощником муниципалитету в работе. Качество техники проверено временем. Уверен, что, все, кто будет работать на ней, оценят её преимущества", - заявил представитель белорусской стороны.

Администрация Балахнины договорилась с производителями о техобслуживании, а также поставке необходимых запчастей.

"Новая техника позволит нам более четко и эффективно убирать территорию муниципалитета. Мы сделали большой шаг вперед для наведения порядка в нашем округе и будем двигаться в этом направлении дальше", - сказал глава округа Андрей Дранишников.

Напомним, что к грядущему 550-летнему юбилею Балахны, который предстоит в августе этого года, в городе проводится масштабное благоустройство.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Балахнинский район Городское хозяйство
Поделиться:
Новости по теме
24 мая 2024 09:22  [138] Андрей Дранишников рассказал о ходе благоустройства Балахны к 550-летнему юбилею
30 ноября 2023 16:27  [940] Несколько объектов ЖКХ построят в Балахне в 2024 году
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
21 мая 2024 13:20"Ночь музеев - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph