Балахна получила 26 единиц спецтехники для благоустройства города Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Балахнинский муниципальный округ получил 26 единиц специализированной дорожной и коммунальной техники. Спецавтомобили переданы "Комбинату городского благоустройства".

Как сообщили в пресс-службе облправительства, из регионального бюджета по поручению губернатора Глеба Никитина было выделено более 50 млн рублей для авансирования муниципального контракта на лизинг техники. Общая сумма лизинга на 6 лет превышает 360 млн рублей.

С 1 июня на дороги Балахнинского округа выйдут новые автогрейдер, погрузчики, экскаватор, мини-тракторы российского и белорусского производства. Техника будет использоваться для обслуживания дорог и тротуаров, а также уборки дикорастущей поросли, кронирования деревьев.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что в этом году Балахна отмечает своё 550-летие, и особенно важно, чтобы обновление коснулось самых разных сфер жизни жителей муниципалитета.

"Новая техника влияет не только на качество текущего благоустройства, но и на облик города, его восприятие жителями", - отметил глава региона.

В торжественной передаче техники на центральной площади Балахны принял участие руководитель нижегородского отделения посольства Республики Беларусь в РФ Олег Дикун.

"Очень приятно, что белорусская техника будет делать Балахнинский округ лучше, комфортнее и станет незаменимым помощником муниципалитету в работе. Качество техники проверено временем. Уверен, что, все, кто будет работать на ней, оценят её преимущества", - заявил представитель белорусской стороны.

Администрация Балахнины договорилась с производителями о техобслуживании, а также поставке необходимых запчастей.

"Новая техника позволит нам более четко и эффективно убирать территорию муниципалитета. Мы сделали большой шаг вперед для наведения порядка в нашем округе и будем двигаться в этом направлении дальше", - сказал глава округа Андрей Дранишников.

Напомним, что к грядущему 550-летнему юбилею Балахны, который предстоит в августе этого года, в городе проводится масштабное благоустройство.