Актуальные вопросы и проблемы в управлении МКД обсудили в Штабе общественной поддержки Общество

Фото: Штаб общественной поддержки

В Нижнем Новгороде на площадке Штаба общественной поддержки "Единой России" прошел семинар для председателей ТСЖ, представителей УК и МКД, старших по домам и активных жителей. Он был организован в рамках партийного проекта "Жители МКД".

Были разобраны три ключевые темы: взаимодействие и сотрудничество собственников и управляющих компаний, участие жителей в решении вопросов проведения капительного ремонта, контроль деятельности председателей ТСЖ.

Многих из участников встречи волновали именно вопросы, связанные с проведением капитального ремонта в МКД. Поэтому эта тема была подробно разобрана по всем нюансам. В частности, интересовал вопрос смещения сроков проведения капремонта. Например, одна из участниц встречи рассказала, что по графику их дом заявлен на проведение работ в 2034 году. Но на данный момент в МКД постоянно возникают аварийные ситуации с системой отопления, что требует проведения капитальных работ уже в ближайшие сроки.

Как отметила депутат городской Думы Нижнего Новгорода, руководитель направления "Работа со старшими по домам" партпроекта "Жители МКД" Оксана Дектерева, путь по решению этой проблемы достаточно непростой, но прийти к результату вполне возможно.

"У нас много домов, у которых также отдалены сроки проведения капитального ремонта. Процедура по переносу сроков выглядит так: проводится собрание собственников, совместно с управляющей компанией решение закрепляется документально, обращаетесь в администрацию района, а она уже в свою очередь в Фонд капитального ремонта. Но, к сожалению, на этом этапе многие в итоге получают отказ. Но это не повод отчаиваться. Дальше необходимо привлекать депутатов, которые знакомы с механизмами решения этой проблемы, обращаться во все вышестоящие ведомства и инстанции с четкими аргументами необходимости переноса сроков. И уже совместно можно найти выход из ситуации", - рассказала она.

Также участники встречи подробно разобрали вопрос создания специального счета для проведения капитального ремонта – его преимущества, возможности использования и пополнения.

Отдельный интерес вызвала тема, связанная с контролем деятельности председателей ТСЖ, критериями контроля и аудитом деятельности.

Как подчеркнула приглашенный эксперт Виктория Романенко, которая является председателем одного из лучших ТСЖ в Нижнем Новгороде и имеет опыт работы в управляющих компаниях, любая деятельность председателя регламентируется жилищным, гражданским и уголовным кодексами.

Вместе с участниками они разобрали критерии, по которым необходимо вести анализ деятельности председателя ТСЖ. В первую очередь, необходимо проверять работу на соблюдение действующего законодательства. Важно, чтобы председатель ТСЖ не проявлял никакой самодеятельности и не шел на уступки жителям, если это противоречит закону. Еще одним важным пунктом является бездействие в конкретных ситуациях. Обратить внимание эксперт посоветовала и на соблюдение всех расчетных норм и обеспечение жителей необходимыми ресурсами. Но один из ключевых критериев работы является прозрачность деятельности.

"Последнее я считаю самым главным критерием. Это когда председатель абсолютно ничего не скрывает от жителей. Здесь могут быть в помощь односторонние домовые чаты, куда и будут выкладываться все отчеты о проделанной работе. Когда мы уверены в своей правоте, подкреплены законодательством, когда все правильно оформлено, а деятельность ведется согласно регламенту, и от жителей ничего не скрывают, тогда и контролировать нечего. Тогда у людей, которые видят всю работу, просто не возникает вопросов. Прозрачность – наиважнейший фактор работы. А когда ты работаешь честно, тогда ты не зря получаешь и вознаграждение за свой труд", - отметила Виктория Романенко.



Также она посоветовала, если есть много спорных вопрос по управлению конкретным ТСЖ или председатель не активно идет на контакт, а жители не обладают необходимыми компетенциями, чтобы самостоятельно разобраться в ситуации, обращаться в специальные компании для проведения аудита деятельности ТСЖ.

Помимо этого эксперт разъяснила и многие другие вопросы, которые связаны, например, с решением аварийных ситуаций, взаимодействием с органами власти по многим вопросам, коммуникации с жителями при их неправомерных действиях.

В рамках встречи участники смогли задать все волнующие вопросы, как по организации совместной работы, так и по другим темам, которые связаны именно с их конкретными домами и проблемами.

Напомним, повышение качества управления и содержания общего имущества в многоквартирных домах, создание комфортных условий проживания граждан, благоустройство придомовых территорий являются приоритетными задачами народной программы "Единой России" в направлении "Удобная и комфортная жизнь".