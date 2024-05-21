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Общество

Международная премия #МЫВМЕСТЕ продолжает приём заявок

27 мая 2024 12:02  [95] Общество

В пресс-службе Ассоциации волонтёрских центров сообщили о продолжении приема заявок Международной премии #МЫВМЕСТЕ, направленной на поддержку лидеров социальных преобразований России и всего мира. Заявочная компания премии продлится до 3 июня, а церемония награждения запланирована на 5 декабря.

В этом году предусмотрены новые категории и номинации, в том числе для личностей, организаций и территорий. Теперь заявлять можно и проекты, и общественно значимые поступки, практики меценатства и наставничества. Впервые участие могут принимать муниципалитеты и регионы, которые представляют свои комплексные программы развития добровольчества, некоммерческого сектора и благотворительности.

В честь Года семьи учреждена специальная номинация "Добрая семья", а тема семейного волонтерства станет одной из ключевых тем премии 2024 года. Основной акцент в этом сезоне решено сделать на объединении с единомышленниками. Уже создан 21 региональный клуб, в которые вступили более 1,4 тыс. участников премии. Также планируется запустить федеральный клуб #МЫВМЕСТЕ.

В рамках специальной программы взаимности: участники будут выполнять различные задания (помогать НКО, принимать участие в акциях федеральных партнеров, собирать гуманитарную помощь и др.) и получать баллы, которые смогут потратить на обучение, посещение мероприятий и другие призы. Также номинанты будут награждены баллами проекта "Другое Дело" президентской платформы "Россия — страна возможностей".

Призеры в номинациях подкатегорий "Бизнес" и "НКО" получат статус "Партнёр национальных проектов России", при заявке на Национальную премию "Наш вклад", оператором которой выступает АНО "Национальные приоритеты". Международная премия #МЫВМЕСТЕ проводится по поручению президента РФ при поддержке нацпроекта "Образование", оргкомитет возглавляют первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова. Наставниками проекта являются Мария Афонина, Алексей Гореславский, Максим Древаль и другие.

 

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