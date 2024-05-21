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Бизнес

EXEED TXL – обновленный внедорожник уже доступен в EXEED Центре Нижегородец на Бринского!

28 мая 2024 14:53  [51] Бизнес

Какие же изменения произошли в премиальном внедорожнике?
• Обновления коснулись интерьера и экстерьера
• Обновление автоматической коробки передач
• Модель автомобиля представлена в четырех фиксированных комплектациях: Business, Prestige, Premium и Flagship

Ключевое обновление внедорожника EXEED TXL коснулось интерьера и технологической части, теперь версия с двигателем 2.0 комплектуется исключительно восьмиступенчатой автоматической коробкой передач собственной разработки и производства.

Новый внедорожник сочетает в себе наилучшие ходовые качества – как на дорогах, так и на бездорожье. 

Новый TXL, в зависимости от уровня оснащения, комплектуется форсированным четырехцилиндровым двигателем объемом 1.6 л и мощностью 194 л.с. и 275 Н*м) или 2.0 л (197 л.с.) с турбонагнетателем, который обеспечивает исключительную эффективность при крутящем моменте 375 Н*м, достигаемом уже при 1750 оборотах в минуту. Разгон с 0 до 100 км/ час занимает 8,7 сек. 

В числе особенностей мощного мотора внедорожника TXL – алюминиевые поршни, два верхних распределительных вала, 16 клапанов, масляный насос с переменной производительностью, прямой впрыск с топливной рампой и топливным насосом высокого давления и высокоэффективным процессом сгорания iHEC, электронно-управляемая турбина, система управления быстрым прогревом с термостатом и водяным насосом переменной производительности.

Технология TGDI с использованием двойной системы изменения фаз газораспределения (DVVT), сниженной собственной массой и уровнем вибраций и шума, низким расходом топлива, высоким уровнем мощности и крутящего момента позволила компании первой в КНР выполнить требования национального экологического стандарта China VI.

Двигатель объемом 1.6 л комплектуется семиступенчатой роботизированной коробкой передач Getrag 7DCT с двумя сцеплениями «мокрого» типа, оснащенной полным приводом. 

На все, без исключения, комплектации с двигателем объемом 2.0 л, устанавливается восьмиступенчатая автоматическая коробка передач собственного производства - 8AT Fuzhen. Она обеспечивает уверенный разгон до 100 км\ч за 8.7 секунд. Агрегат изготавливается на собственном заводе в Китае, мощностью 300 000 штук в год. Для новой коробки передач собраны ведущие поставщики деталей запчастей Valeo, Continental и другие. Максимальный крутящий момент – 400 Н*м. Новая автоматическая коробка передач испытана более чем на 200 автомобилей с суммарным пробегом более 4 млн. километров по пересеченной местности. 

Спортивный характер внедорожника подчеркнут дизайнерскими решениями, такими как красные тормозные суппорты, 20” диски нового дизайна в версии Flagship и обновленная решетка радиатора. Полностью переработанный интерьер включает в себя новые сидения, приборную панель, дверные карты и, конечно, собственную аудио систему LION MELODY c 23 встроенными динамиками и системой активного шумоподавления. 

В новом TXL установлен сдвоенный экран (два экрана диагональю 12.3” каждый) изогнутой формы и толщиной всего 15 мм. За быстродействие бортовых систем отвечает восьмиядерный центральный процессор SNAPDRAGON способный обрабатывать до 8 трлн. операций в секунду. Новый фирменный мультируль с современной технологией "нажатия и касания" - специальный двойной режим для предотвращения случайного нажатия. 

В комплектации FLAGSHIP для водителя доступны все ассистенты вождения ADAS и, впервые для данной модели, автомобили комплектуются проекционным дисплеем, на который выводится информация о скорости, запасе хода и навигации. 

Рычаг переключения АКП переместился с центрального тоннеля на рулевую колонку и обеспечил больше свободного пространства для водителя и пассажира. В нише под приборной панелью появилось место для охлаждаемой беспроводной зарядки на 50вт, а кнопки памяти и регулировки сидений теперь установлены на дверные панели. 

Премиальный комфорт в салоне обеспечивают в том числе и сидения – водительское кресло оборудовано 8 электрорегулировками и памятью положений и четырьмя положениями поясничного подпора, обогревом, вентиляцией и массажем, а также двумя встроенными в подголовник динамиками. Для переднего пассажира доступно сиденье повышенной комфортности с 6 электрорегулировками и электрорегулируемой опорой для ног. Двузонный климат-контроль в новом EXEED TXL комплектуется системой ароматизацией воздуха с тремя видами ароматов и пятью режимами интенсивности ароматизации. 

На внедорожник EXEED TXL распространяется гарантия 7 лет или 200 тыс. км пробега, что является фирменным отличием бренда на рынке!

Познакомиться с моделью ближе вы можете в EXEED Центре Нижегородец на Бринского.
Ждем вас ежедневно с 8.00 до 20.00 по адресу:
г. Нижний Новгород, ул. Надежды Сусловой, 28
+7 831 279 99 11
https://clck.ru/3AbavM 

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