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Общество

Безопасное лето: в Нижегородской области проходят профилактические мероприятия для детей и родителей

29 мая 2024 15:59  [84] Общество

Фото: НРО "Единая Россия"

Профилактические мероприятия по правилам безопасности проходят в Нижегородской области в преддверии Дня защиты детей и летних каникул в рамках всероссийской акции. Цикл полезных занятий для учеников и родителей организован в рамках проекта "Крепкая семья" партии "Единая Россия" совместно с сотрудниками МЧС и Госавтоинспекции. 

"Как показывает статистика, конец мая и первый месяц лета – один из самых травмоопасных периодов для детей и тревожных – для родителей. В рамках акции "Безопасное лето" мы организуем профилактические мероприятия, приглашаем специалистов, инструкторов, которые проводят интерактивные "уроки" и для детей, и для взрослых. В доступном для всех формате они рассказывают, как нужно беречь себя и окружающих, быть ответственными в целях безопасности. Самое важное – чтобы летние каникулы прошли максимально безопасно для жизни и здоровья наших детей", - подчеркнула региональный координатор партпроекта "Крепкая семья" Ирина Гончарова. 

К примеру, в Штабе общественной поддержки партии для многодетных семей провели беседу и инструктаж по правилам пожарной безопасности, поведения на водоемах, в быту, на дорогах. Сотрудники ведомств с помощью ярких презентаций и наглядных пособий рассказали детям и их родителям о том, как избежать опасности, как вести себя в чрезвычайной ситуации и напомнили об осторожности, которую следует соблюдать особенно во время летних каникул. А активисты регионального отделения ВОД "Отцы России" провели для семей творческий мастер-класс. 

"Урок был очень полезным и для нас, родителей, и для детей. Кажется, все это знаешь,  а стали разбирать примеры, оказалось, есть много вопросов, от которых зависит, как избежать травмы или даже спасти жизнь", - поделилась многодетная мама Мария Шарапова.

Также в рамках партпроекта для ребят из Первого санаторного детского дома была организована экскурсия в нижегородскую 50-ю пожарно-спасательную часть. Подростки узнали, где и как работают, тренируются и отдыхают пожарные. Сотрудники не только рассказали о правилах пожарной безопасности, но и показали технические средства, оборудование, спецтранспорт. Дети смогли примерить на себя боевой костюм пожарного, посидеть за рулем автомобилей, включить световой и звуковой сигналы. Узнали, что самое важное и первостепенное при экстренных ситуациях – это спасение людей. 

Как отметил начальник 50-й ПСЧ Алексей Щелканов, в летний период уделяется повышенное внимание детской безопасности. 

"На регулярной основе проводим профилактические занятия и экскурсии для детей разного возраста. Обучаем их основным правилам безопасного поведения, чтобы избежать несчастных случаев. Кто-то узнает что-то новое для себя, кто-то вспоминает или повторяет забытые правила. Рассказываем о важности профессии пожарного, показываем условия работы. Большой интерес всегда вызывают спецмашины и оборудование. И возможно, кто-то из ребят захочет в будущем стать спасателем-пожарным", - сказал он. 

Работа спасателей вызвала у ребят неподдельный интерес, они задавали много вопросов об особенностях профессии и как можно стать пожарным. 

"Экскурсия очень понравилась, узнали много важного и познавательного. Нужно быть всегда подготовленным к чрезвычайным ситуациям, тем более мы отвечаем за детей. И сами ребята получили заряд положительных эмоций. Такие встречи формируют у них интерес и уважение к профессии пожарного. Одна девочка даже расстроилась, что это сугубо мужская профессия, женщины в пожарной части могут работать только в диспетчерской", - поделилась после экскурсии педагог Первого санаторного детского дома Ксения Коробкова.  

Напомним, выстраивание системы мер поддержки семей с детьми – приоритет народной программы "Единой России" и партийного проекта "Крепкая семья". В рамках реализации программы постоянно совершенствуются меры социальной поддержки, появляются новые форматы.

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Теги:
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