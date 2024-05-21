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Общество

Евгений Люлин: "У водителей автобусов пригородных маршрутов должно быть право на досрочное назначение пенсии по старости"

30 мая 2024 14:13  [42] Общество

На заседании Законодательного Собрания Нижегородской области, которое прошло 30 мая, депутаты рассмотрели обращение к председателю Правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину. Суть обращения в необходимости внесения изменений в федеральное законодательство, позволяющих водителям автобусов пригородных маршрутов получить право на досрочное назначение пенсии по старости.

Сейчас по закону страховая пенсия по старости назначается ранее достижения установленного федеральным законодательством возраста только для водителей автобусов, троллейбусов и трамваев, курсирующих по регулярным городским пассажирским маршрутам. Однако из-за дефицита водительского персонала автотранспортные предприятия вынуждены систематически перераспределять водителей между городскими пассажирскими маршрутами и пригородными.

"В связи с этим по независящим от водителей основаниям период их работы на городских пассажирских маршрутах прерывается и рабочего стажа оказывается недостаточно для досрочного назначения страховой пенсии по старости", - прокомментировал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Законодательного Собрания Нижегородской области Владимир Солдатенков.

Федеральным законодательством не предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию водителей пригородных маршрутов. Пенсионное законодательство в данной части длительное время не пересматривалось и нуждается в совершенствовании с целью установления единых требований для назначения досрочной страховой пенсии водителям, осуществляющим перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом.

"У водителей автобусов пригородных маршрутов должно быть право на досрочное назначение пенсии по старости. Предлагая эту меру поддержки, мы стремимся восстановить справедливость и защитить права водительского персонала. Кроме того, это может стать также дополнительным стимулом для привлечения новых кадров в транспортные предприятия", - отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

 

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Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание Общественный транспорт
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