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Политика

"Единая Россия" подвела итоги электронного предварительного голосования

31 мая 2024 09:58  [57] Политика

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Итоги электронного предварительного голосования "Единой России" (ЭПГ) подвел секретарь Генсовета Андрей Турчак на Президиуме Генсовета партии.

Он отметил, что в этом году процедуре исполнилось 15 лет, и она прошла в 80 регионах в рамках 163 кампаний. В ЭПГ приняли участие более 22 тысяч кандидатов. Средний конкурс составил почти шесть человек на место.

"Уже на уровне регистрации кандидатов мы зафиксировали серьезное обновление и омоложение. Это подтвердилось и по результатам голосования. Среди победителей только 30% являются действующими депутатами. Мы предполагаем, что на 70% депутатский корпус разного уровня у нас обновится. Это задача, которую мы ставили на Съезде, и которую перед нами ставит председатель партии Дмитрий Медведев", – сказал секретарь Генсовета.

Более 15% победителей – молодые люди до 35 лет, 49% кандидатов – члены "Единой России", 24% – сторонники.

"С каждым годом к нашей процедуре растет интерес со стороны женщин. В этом году они составили без малого 30% от общего числа победителей", – сообщил Андрей Турчак.

Победителями предварительного голосования "Единой России" стали 95 участников СВО. В этом году партия ввела преференции для этой категории участников и сопровождала их индивидуально.

"Каждый из них готов к конкуренции на выборах. Предстоящая кампания не будет простой. И каждый уже не раз доказал, что готов брать на себя ответственность – за товарища из боевого расчета, за подразделение, которым командовал, за раненого, которому нужна помощь. За страну и людей, которых сегодня нужно защищать", – отметил Андрей Турчак на встрече с победителями процедуры-участниками СВО, которая прошла перед заседанием Президиума.

Кроме того, в ЭПГ победили 33 активиста "Молодой Гвардии" и "Волонтерской Роты", 376 участников кадрового проекта партии "ПолитСтарт".

В заключение он подчеркнул – все победители предварительного голосования "Единой России" станут членами или сторонниками партии.

"Они будут выдвинуты от "Единой России" на выборах в регионах в сентябре. Мы идем на выборы не ради мандатов, а чтобы жизнь в каждом конкретном населённом пункте, регионе становилась лучше", – заключил секретарь Генсовета.

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Теги:
Голосование Единая Россия
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