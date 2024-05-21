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Экономика

Нижегородская область заняла первое место по индексу эффективности закупочной деятельности

31 мая 2024 13:23  [2] Экономика

Фото: Кира Мишина

Нижегородская область заняла первое место среди регионов по индексу эффективности закупочной деятельности. Рейтинг по итогам 2023 года составлен Ассоциацией организаций и специалистов в области государственных, муниципальных и корпоративных торгов "Равноправие - ответственность - состязательность в торгах" (Ассоциация "РОСТ").

"Мы активно работаем над повышением эффективности и прозрачности закупочного процесса, выстраиваем слаженную работу региональных и муниципальных заказчиков.  В 2023 году региону на всех этапах удалось сэкономить 7,2 миллиарда рублей", - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Деятельность участников рейтинга при расчете индекса оценивалась по следующим показателям: качество управления государственными и муниципальными закупками; уровень конкуренции в закупках; удовлетворение потребностей заказчиков по результатам проведения торгов; доля закупок, проведенных конкурентным способом; доля участия в них представителей субъектов малого предпринимательства.  

"В 2023 году в Нижегородской области на региональном и муниципальном уровне проведено более 23,5 тысячи конкурентных торгов на общую сумму 109,9 миллиарда рублей. Ключевое –  закупки для реализации национальных проектов и по объектам Адресной инвестиционной программы", - отметил министр экономического развития и инвестиций региона Денис Исмагилов.

Напомним, что в 2023 году отмечалось десятилетие современной контрактной системы. За 10 лет в Нижегородской области проведено более 200 тысяч конкурентных процедур на 690 миллиардов рублей.

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Теги:
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