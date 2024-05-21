Почти 30 предпринимателей отметили за вклад в развитие Нижнего Новгорода

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Благодарственные письма администрации Нижнего Новгорода и благодарности главы города за существенный и значительный вклад в развитие Нижнего Новгорода получили 29 местных предпринимателей. Об этом сообщили в городском департаменте развития предпринимательства.
"Мы благодарим тех, кто своим упорным трудом и преданностью делу внёс значительный вклад в развитие нашего города, принимал активное участие в организации и проведении социально значимых мероприятий в 2023 году. Вы делаете по-настоящему достойное дело!", – сказал и.о. первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Егоров.
Гендиректора ЗАО "Торгово-сервисный центр "Автозаводский" Юрия Сивкина отметили за участие предприятия в городских социальных программах, бесплатное предоставление обустроенных мест на Автозаводском рынке пенсионерам-садоводам, оказание гуманитарной помощи участникам СВО и детям семей вынужденных переселенцев с Украины.
"По-другому просто нельзя. Невозможно оставаться в стороне, зная, что кому-то нужна помощь. Помогал и обязательно продолжу это делать в родном городе", – сказал Юрий Сивкин.
За активное участие в общественной жизни Сормовского района и оказание помощи в проведении мероприятий к празднованию "Дня Победы", регулярную организацию сбора средств и приобретение для участников СВО стройматериалов, квадрокоптеров и другой техники благодарностью главы города Нижнего Новгорода был отмечен и.о. некоммерческого партнерства "Единое Сормово" Сергей Абакумов.
"Поддержка и помощь тех, кому это необходимо – наша важная социальная задача. Эта работа носит системный характер. В нашем партнерстве нет равнодушных людей - руководителей предприятий и организаций района", – прокомментировал он.
Благодарность главы города Нижнего Новгорода получили:
Благодарственным письмом администрации Нижнего Новгорода награждаются:
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