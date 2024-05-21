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Почти 30 предпринимателей отметили за вклад в развитие Нижнего Новгорода

03 июня 2024 09:07  [100] Бизнес

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Благодарственные письма администрации Нижнего Новгорода и благодарности главы города за существенный и значительный вклад в развитие Нижнего Новгорода получили 29 местных предпринимателей. Об этом сообщили в городском департаменте развития предпринимательства.

"Мы благодарим тех, кто своим упорным трудом и преданностью делу внёс значительный вклад в развитие нашего города, принимал активное участие в организации и проведении социально значимых мероприятий в 2023 году. Вы делаете по-настоящему достойное дело!", – сказал и.о. первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Егоров.

Гендиректора ЗАО "Торгово-сервисный центр "Автозаводский" Юрия Сивкина отметили за участие предприятия в городских социальных программах, бесплатное предоставление обустроенных мест на Автозаводском рынке пенсионерам-садоводам, оказание гуманитарной помощи участникам СВО и детям семей вынужденных переселенцев с Украины.

"По-другому просто нельзя. Невозможно оставаться в стороне, зная, что кому-то нужна помощь. Помогал и обязательно продолжу это делать в родном городе", – сказал Юрий Сивкин.

За активное участие в общественной жизни Сормовского района и оказание помощи в проведении мероприятий к празднованию "Дня Победы", регулярную организацию сбора средств и приобретение для участников СВО стройматериалов, квадрокоптеров и другой техники благодарностью главы города Нижнего Новгорода был отмечен и.о. некоммерческого партнерства "Единое Сормово" Сергей Абакумов.

"Поддержка и помощь тех, кому это необходимо – наша важная социальная задача. Эта работа носит системный характер. В нашем партнерстве нет равнодушных людей - руководителей предприятий и организаций района", – прокомментировал он.

Благодарность главы города Нижнего Новгорода получили:

  • гендиректор ЗАО "Торгово-сервисный центр "Автозаводский" Сивкин Юрий Михайлович;
  • ИП Лылова Светлана Викторовна;
  • ИП Абакумов Сергей Александрович;
  • ИП Алиев Элчину Тарлану оглы;
  • ИП Бадоян Арайик Ашхарабекович;
  • ИП Галкина Елена Анатольевна;
  • ИП Канаева Наталья Николаевна;
  • ИП Колузаковой Наталии Олеговне ;
  • ИП Компаниец Ольга Михайловна;
  • ИП Кузнецов Евгений Валентинович;
  • ИП Морозов Олег Константинович;
  • ИП Мурадян Гарегин Карлосович;
  • ИП Редькин Сергей Михайлович;
  • ИП Чесноков Евгений Игоревич;
  • коллектив ресторана "Пиццерия Печь" подразделения ООО "ОКТО ГРУП";
  • замдиректор АНО "Центр поддержки предпринимательства Нижнего Новгорода" Гурьяшова Екатерина Сейтнафиевна;
  • учредитель ООО "ГлавРыба-НН" Голубев Михаил Андреевич;
  • коллектив ООО "Деловой Квартал" УК"
  • директор ООО "Траст" Грибовская Анастасия Сергеевна;
  • коллектив ООО "Управляющая компания Спектр-НН"
  • гендиректор ООО "РА МОСТ" Шишкина Олеся Андреевна;
  • гендиректор ООО "Рекламное агентство "РЕКА" Антипов Александр Валерьевич;
  • директор ООО "Сладкая доля+" Сазонов Сергей Валентинович;
  • коллектив ООО Торгово-снабженческая компания "Арма-Центр";
  • руководитель Комиссии по учёту и налоговому администрированию НРО "ОПОРА РОССИИ" Грудинина Елена Сергеевна;
  • член НРО "ОПОРА РОССИИ" Лебедев Владимир Алексеевич;
  • член Совета НРО "ОПОРА РОССИИ" Мовчан Сергей Николаевич.

Благодарственным письмом администрации Нижнего Новгорода награждаются:

  • член Совета и руководитель Комиссии по малоформатной, мобильной и нестационарной торговле НРО "ОПОРА РОССИИ" Исмагилов Александр Артурович;
  • член Совета и Комиссии по малоформатной, мобильной и нестационарной торговле НРО "ОПОРА РОССИИ" Ибрагимов Рамиз Ибрагимович.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Награждение Предприниматели
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