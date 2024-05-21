Почти 30 предпринимателей отметили за вклад в развитие Нижнего Новгорода Бизнес

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Благодарственные письма администрации Нижнего Новгорода и благодарности главы города за существенный и значительный вклад в развитие Нижнего Новгорода получили 29 местных предпринимателей. Об этом сообщили в городском департаменте развития предпринимательства.

"Мы благодарим тех, кто своим упорным трудом и преданностью делу внёс значительный вклад в развитие нашего города, принимал активное участие в организации и проведении социально значимых мероприятий в 2023 году. Вы делаете по-настоящему достойное дело!", – сказал и.о. первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Егоров.

Гендиректора ЗАО "Торгово-сервисный центр "Автозаводский" Юрия Сивкина отметили за участие предприятия в городских социальных программах, бесплатное предоставление обустроенных мест на Автозаводском рынке пенсионерам-садоводам, оказание гуманитарной помощи участникам СВО и детям семей вынужденных переселенцев с Украины.

"По-другому просто нельзя. Невозможно оставаться в стороне, зная, что кому-то нужна помощь. Помогал и обязательно продолжу это делать в родном городе", – сказал Юрий Сивкин.

За активное участие в общественной жизни Сормовского района и оказание помощи в проведении мероприятий к празднованию "Дня Победы", регулярную организацию сбора средств и приобретение для участников СВО стройматериалов, квадрокоптеров и другой техники благодарностью главы города Нижнего Новгорода был отмечен и.о. некоммерческого партнерства "Единое Сормово" Сергей Абакумов.

"Поддержка и помощь тех, кому это необходимо – наша важная социальная задача. Эта работа носит системный характер. В нашем партнерстве нет равнодушных людей - руководителей предприятий и организаций района", – прокомментировал он.

Благодарность главы города Нижнего Новгорода получили:

гендиректор ЗАО "Торгово-сервисный центр "Автозаводский" Сивкин Юрий Михайлович;

ИП Лылова Светлана Викторовна;

ИП Абакумов Сергей Александрович;

ИП Алиев Элчину Тарлану оглы;

ИП Бадоян Арайик Ашхарабекович;

ИП Галкина Елена Анатольевна;

ИП Канаева Наталья Николаевна;

ИП Колузаковой Наталии Олеговне ;

ИП Компаниец Ольга Михайловна;

ИП Кузнецов Евгений Валентинович;

ИП Морозов Олег Константинович;

ИП Мурадян Гарегин Карлосович;

ИП Редькин Сергей Михайлович;

ИП Чесноков Евгений Игоревич;

коллектив ресторана "Пиццерия Печь" подразделения ООО "ОКТО ГРУП";

замдиректор АНО "Центр поддержки предпринимательства Нижнего Новгорода" Гурьяшова Екатерина Сейтнафиевна;

учредитель ООО "ГлавРыба-НН" Голубев Михаил Андреевич;

коллектив ООО "Деловой Квартал" УК"

директор ООО "Траст" Грибовская Анастасия Сергеевна;

коллектив ООО "Управляющая компания Спектр-НН"

гендиректор ООО "РА МОСТ" Шишкина Олеся Андреевна;

гендиректор ООО "Рекламное агентство "РЕКА" Антипов Александр Валерьевич;

директор ООО "Сладкая доля+" Сазонов Сергей Валентинович;

коллектив ООО Торгово-снабженческая компания "Арма-Центр";

руководитель Комиссии по учёту и налоговому администрированию НРО "ОПОРА РОССИИ" Грудинина Елена Сергеевна;

член НРО "ОПОРА РОССИИ" Лебедев Владимир Алексеевич;

член Совета НРО "ОПОРА РОССИИ" Мовчан Сергей Николаевич.

Благодарственным письмом администрации Нижнего Новгорода награждаются: