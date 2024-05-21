Дорогу на проспекте Ленина у проходных ГАЗа расширяют до трёх полос Общество

В Нижнем Новгороде на проспекте Ленина стартовали работы по расширению проезжей части до трёх полос. Они затронут участок от главной проходной ГАЗа до перекрёстка с проспектом Кирова. Кроме того. на указанном перекрёстке появится светофор.



Как пояснил глава города Юрий Шалабаев в своих соцсетях, после переноса остановок трамваев и автобусов в одно место стало очевидно, что дорожное полотно требует расширения.

Мэр также отметил, что движение на этом участке дороги довольно оживлённое. Расширение трассы позволит разгрузить его и улучшит дорожную ситуацию.

Подобная работа уже проведена на улицах Ванеева и Родионова, на Комсомольском шоссе и ряде других объектов.

На время работ проезжую часть проспекта Ленина сузят до одной полосы. Для предотвращения заторов организован объезд параллельно основной дороге: для этого обустроят участок парковочных пространств.

Градоначальник попросил автомобилистов обращать внимание на дорожные знаки и аншлаги, установленные на время работ.

Работы продолжатся до осени.