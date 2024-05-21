Лучших дворников 2024 года наградили в Нижнем Новгороде
Победители конкурса "Экспортёр года-2023"
Перекрытие Рождественской по выходным для гастрофестиваля
Обновлённый график отключения горячей воды от "Теплоэнерго"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
03 июня 2024 09:53  [47] Более 150 уголовных дел по фактам ДТП с тяжкими последствиями направлено в суд
03 июня 2024 09:35  [93] Дорогу на проспекте Ленина у проходных ГАЗа расширяют до трёх полос
02 июня 2024 19:34  [742] Запуск маршрута Э-12 до нижегородского ЖК "Торпедо" планируется в июне
02 июня 2024 17:19  [314] Работу автобусного маршрута Т-207 возобновили в Нижегородской области
02 июня 2024 17:03  [376] Увеличение выпуска на линию электробусов Э-22 планируется в Нижнем Новгороде
02 июня 2024 16:53  [323] Мероприятия в рамках акции "Сад памяти" прошли в Варнавинском и Тонкинском районах
02 июня 2024 15:58  [307] Фестиваль "Семейный круг" состоялся в Нижнем Новгороде
02 июня 2024 13:27  [335] Нижегородцы могут в режиме онлайн заключить договор о техобслуживании газового оборудования
02 июня 2024 12:17  [327] Замгубернатора Нижегородской области Андрей Чечерин проведет прием граждан 26 июня
01 июня 2024 18:10  [633] Семейный фестиваль "В гостях у сказки" прошел в Нижнем Новгороде
Общество

Дорогу на проспекте Ленина у проходных ГАЗа расширяют до трёх полос

03 июня 2024 09:35  [93] Общество

В Нижнем Новгороде на проспекте Ленина стартовали работы по расширению проезжей части до трёх полос. Они затронут участок от главной проходной ГАЗа до перекрёстка с проспектом Кирова. Кроме того. на указанном перекрёстке появится светофор.

Как пояснил глава города Юрий Шалабаев в своих соцсетях, после переноса остановок трамваев и автобусов в одно место стало очевидно, что дорожное полотно требует расширения.

Мэр также отметил, что движение на этом участке дороги довольно оживлённое. Расширение трассы позволит разгрузить его и улучшит дорожную ситуацию.

Подобная работа уже проведена на улицах Ванеева и Родионова, на Комсомольском шоссе и ряде других объектов.

На время работ проезжую часть проспекта Ленина сузят до одной полосы. Для предотвращения заторов организован объезд параллельно основной дороге: для этого обустроят участок парковочных пространств.

Градоначальник попросил автомобилистов обращать внимание на дорожные знаки и аншлаги, установленные на время работ.

Работы продолжатся до осени.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автозаводский район Дороги Ремонтные работы
Поделиться:
Новости по теме
31 мая 2024 14:56  [398] Улице Яблоневую в Нижнем Новгороде перекроют до 9 июня
24 мая 2024 18:35  [691] Дополнительную полосу для транспорта организовали на улице Чкалова у Канавинского рынка
24 мая 2024 11:22  [615] "Выделенку" на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде продлят ещё на 1 км
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
21 мая 2024 13:20"Ночь музеев - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph