Итоги экологического конкурса подвели в нижегородском Заксобрании Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

В нижегородском Заксобрании состоялась торжественная церемония награждения призеров и победителей областного этапа Всероссийского конкурса школьных проектов "Энергия и среда обитания". Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Конкурс прошёл уже в 16-й раз в рамках международной образовательной программы SPARE (школьная программа использования ресурсов и энергии - ШПИРЭ). Конкурс ежегодно проводится в партнерстве с движением "Поможем реке".

Юные участники конкурса "Энергия и среда обитания" разрабатывают собственные проекты в сфере энергосбережения, ищут резервы экономии энергии дома и в школе, применяют в повседневной жизни простейшие технологии энергосбережения. В региональном этапе конкурса приняли участие 128 работ из школ области.

"Каждый конкурс открывает для нас целую плеяду талантливых ребят, которые нестандартно мыслят, изобретают новые подходы к решению экологических проблем и предлагают такие решения, которые мы взрослые, иногда просто не замечаем. Именно из таких детей вырастают ответственные люди, не просто заботящиеся об экологии, но и не позволяющие её разрушать", - отметил председатель комитета по экологии и природным ресурсам ЗСНО Владислав Атмахов.

Финалисты получили награды в четырёх номинациях. Участники подготовили проекты, посвящённые проблеме вредных выбросов в атмосферу, разумному потреблению электроэнергии, а также создали плакаты и презентации на тему энергосбережения. Отдельная номинация для педагогов, которые составили климатический план своих учебных заведений, в котором представили концепцию энергоэффективного здания.

Пять работ были выдвинуты на российский этап конкурса, три из которых получили призовые места, еще два поощрительные.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область занимает передовые позиции в вопросах, связанных с защитой окружающей среды.