Реверсивное движение введут на мосту Нижегородской ГЭС
Лучших дворников 2024 года наградили в Нижнем Новгороде
Перекрытие Рождественской по выходным для гастрофестиваля
Пять нижегородских вузов вошли в ТОП предметных рейтингов страны
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Бизнес
03 июня 2024 17:54  [34] ВТБ: в 2024 году продажи электромобилей в России поставят новый рекорд
03 июня 2024 15:56  [128] Сотрудники "ТНС энерго НН" отмечены благодарностями за участие в соревнованиях профмастерства
03 июня 2024 15:34  [150] ВТБ: в мае продажи ипотеки в России выросли более чем на 10%
03 июня 2024 15:15  [140] Гендиректор ОМК возглавил жюри крупнейшего HR-конкурса в России
03 июня 2024 13:53  [259] Цифровой суверенитет обретает очертания
03 июня 2024 09:07  [225] Почти 30 предпринимателей отметили за вклад в развитие Нижнего Новгорода
31 мая 2024 12:16  [436] "Агростартап" для нижегородских фермеров в 2024 году оценивается почти в 72 млн рублей
30 мая 2024 18:53  [554] Нижегородские застройщики смогут получить землю под инвестпроекты без торгов
30 мая 2024 15:55  [455] Инвесткарту Нижегородской области дополнили данными об инженерной инфраструктуре
30 мая 2024 15:03  [473] Нижегородские проекты победили в двух номинациях конкурса "Торговля России"
Бизнес

ВТБ: в 2024 году продажи электромобилей в России поставят новый рекорд

03 июня 2024 17:54  [34] Бизнес

ВТБ в этом году ожидает 60% роста спроса на электрокары в нашей стране. Основными факторами роста станут расширение модельного ряда, комплексная поддержка автовладельцев и развитие инфраструктуры. По оценке банка, всего россияне приобретут около 40 тысяч экомобилей, что станет новым рекордом для рынка. Такой прогноз в преддверии ПМЭФ-2024 представили аналитики ВТБ.

Развитие предприятий по сборке электромобилей в России с высоким уровнем локализации производства компонентов, существенное расширение модельного ряда, а также взятый государством курс на поддержку электротранспорта способствовали существенному росту интереса физлиц к таким машинам. Только за прошлый год на отечественном рынке официально появилось 16 новых моделей, не считая "гибридов".

Одновременно государство усилило поддержку электродвижения: при установке зарядных станций бизнесу стали субсидироваться до 60% от их стоимости и до 30% от затрат на техническое подключение, а максимальная скидка для физлиц на покупку электрокаров по госпрограмме увеличилась с 625 до 925 тысяч рублей. При этом до конца 2024 года владельцы электромобилей могут бесплатно ездить по платным федеральным трассам, а в некоторых регионах России их освободили от уплаты транспортного налога и парковки. В результате по итогам 2023 года продажи электрокаров в стране увеличились более чем в 8 раз - до 24,4 тысяч штук.

В 2024 году в условиях дальнейшего увеличения предложения на рынке, формирования запаса комплектующих и поддержки владельцев электрокаров интерес к таким авто продолжил расти. За 5 месяцев в России было продано примерно 11 тыс. машин на электротяге, что почти в четыре раза превышает прошлогодний результат. Учитывая текущие темпы спроса и планируемое двукратное увеличение сети и количества регионов с "быстрыми" зарядками, в целом по итогам года ВТБ прогнозирует рост продаж на 63% - до 40 тысяч штук*. Сокращение темпов роста по сравнению с 2023 годом будет связано, с одной стороны, с насыщением рынка, с другой - со все еще низкой долей электрокаров среднего ценового сегмента.

По словам аналитиков ВТБ, в последние несколько лет вопросы защиты окружающей среды стали для России ключевыми. Следуя мировым тенденциям и стремясь повысить качество жизни, государство реализует целый комплекс мер по развитию и поддержке электротранспорта, которые показывают свою эффективность. Амбициозные планы по увеличению доли электрокаров до 10% от общего числа машин к 2030 году позволят не только сохранить экологию, но и предоставят новые возможности для развития национальной экономики и укрепят технологическую независимость России. 

*В прогнозе учитывались электромобили и "гибридные" машины.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ВТБ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
21 мая 2024 13:20"Ночь музеев - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph